Congo-Kinshasa: Ebola à Butembo - Le Parlement d'enfants alerte sur le manque d'eau dans plusieurs écoles

Le Parlement d'enfants de Butembo-Lubero appelle ce dimanche 11 octobre, les autorités administratives et sanitaires à renforcer les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola dans les établissements scolaires. Dans plusieurs écoles de Butembo, au Nord-Kivu, les dispositifs de lavage des mains restent inutilisables en raison du manque d'eau, d'après l'organisation.

Selon cette structure de défense des droits des enfants, cette situation a notamment été constatée dans quatre écoles primaires publiques situées dans le quartier Lumumba, dans la commune de Kimemi : Butembo-Cité, Tsakatsaka, Matter Ecclesia et Kiro. Ces établissements fonctionnent dans une même concession qui accueille 2 665 élèves et 67 enseignants.

La présidente du Parlement d'enfants de Butembo-Lubero, Christine Kavira, souligne que, malgré la présence de quelques dispositifs de lavage des mains, l'absence d'eau empêche leur utilisation.

« Nous alertons les autorités administratives et sanitaires, ainsi que les partenaires engagés dans la riposte, afin qu'ils viennent en aide aux enfants et aux élèves de ces écoles », déclare-t-elle.

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Pour remédier à cette situation, le Parlement d'enfants préconise la construction d'un forage permettant d'approvisionner les quatre établissements en eau potable. Selon Christine Kavira, cette solution contribuerait à prévenir la propagation d'Ebola et à protéger les élèves contre d'autres maladies hydriques.

Un ravitaillement en eau annoncé dans six écoles

Contactée, la sous-division éducationnelle de Butembo II indique que le ravitaillement en eau des dispositifs de lavage des mains doit débuter ce lundi dans six écoles de la commune de Kimemi confrontées à cette difficulté.

Cette mesure vise à permettre aux élèves et au personnel éducatif d'utiliser les installations de lavage des mains, dans le cadre des efforts de prévention contre Ebola en milieu scolaire.