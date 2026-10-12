Congo-Kinshasa: Deux semaines après les pluies dévastatrices à Luiza, plus de 1 000 ménages attendent les secours

Deux semaines après les pluies dévastatrices du 27 septembre dernier, les victimes de la commune rurale de Luiza, dans la province du Kasaï-Central, attendent toujours une assistance. Plus de 1 000 ménages sont sans abri, selon les informations recueillies sur place ce dimanche 11 octobre. Certaines familles passent la nuit à la belle étoile, pendant que la reprise des cours reste perturbée dans des établissements scolaires touchés.

Pour Fiston Tshilenge, père de famille, les conséquences de ces intempéries sont lourdes. Sa maison a été endommagée et son enfant a été blessé lors de l'effondrement d'un mur.

« Nous avons été victimes de cet orage qui a emporté ma toiture. Le mur est tombé sur mon enfant, qui continue à souffrir. Les biens de la maison ont été cassés. Nous sommes en train de mener une vie misérable », témoigne-t-il.

Comme cette famille, d'autres sinistrés tentent de trouver des abris de fortune en attendant l'aide des autorités et des organisations humanitaires.

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Les pluies ont aussi endommagé des infrastructures scolaires, perturbant le déroulement normal des activités. Au lycée Tshikokuani, des murs de la clôture se sont écroulés, tout comme une salle de classe. Du matériel scolaire et scientifique a également été abîmé, rapporte Yvone Kafunyi, soeur préfète de l'établissement.

« Il y a des murs de la clôture qui se sont écroulés, ainsi qu'une salle de classe. Il y avait des microscopes et d'autres matériels. Tout était abîmé », explique-t-elle.

Une commission communautaire pour aider les sinistrés

Face à cette situation, Paulin Nkongolo Nsake, coordonnateur territorial de la Nouvelle Société civile congolaise à Luiza, appelle à une mobilisation rapide en faveur des victimes.

En attendant une éventuelle intervention des autorités et des organisations humanitaires, les forces vives de la commune rurale ont mis en place une commission communautaire chargée de collecter des fonds. Cette initiative vise à apporter une première assistance aux ménages touchés par les pluies.