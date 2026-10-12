Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le pape Léon XIV accorde sa bénédiction apostolique à l'événement sportif

Dakar — Le pape Léon XIV a accordé sa bénédiction apostolique aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, à la jeunesse sénégalaise, africaine et du monde, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de cet événement sportif prévu du 31 octobre au 13 novembre, a-t-on appris du Comité national olympique et sportif sénégalais, dimanche.

Le souverain pontife a fait cette bénédiction à l'issue d'une audience accordée, jeudi 1er octobre, au Palais apostolique du Vatican, à Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité d'organisation des JOJ Dakar 2026.

Au cours de cette rencontre, M. Ndiaye a présenté, au chef de l'Eglise catholique, "la vision de Dakar 2026", qui sera le premier événement olympique organisé sur le continent africain.

Les échanges ont porté "sur le rôle du sport dans l'éducation, la promotion de la paix et le renforcement de la fraternité entre les peuples, ainsi que sur les défis auxquels la jeunesse mondiale est confrontée."

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Mamadou Diagna Ndiaye a souligné, à cette occasion, que "les Jeux olympiques de la jeunesse partagent avec les Journées mondiales de la jeunesse des valeurs de rassemblement et d'espérance".

Il a également mis en avant la vocation éducative des JOJ, présentés comme "une école de vie" fondée sur le "respect, le dialogue des cultures et la solidarité", au-delà de la seule compétition sportive.

Selon la même source, "cette Bénédiction constitue un encouragement spirituel de haute portée" à moins de vingt jours de l'ouverture des Jeux.