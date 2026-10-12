Ile Maurice: Quatre mois après son arrestation, sa famille cherche encore des réponses

La famille de Ganeshan Irlen tente de reconstituer les circonstances qui ont conduit cet imprimeur mauricien à être arrêté en Arabie saoudite dans une affaire de drogue. Faute d'informations précises, son épouse et ses enfants s'appuient sur ses échanges électroniques pour étayer leur conviction qu'il aurait été piégé par les organisateurs d'une vaste escroquerie.

Le dernier contact remonte à une photo envoyée alors qu'il se trouvait en transit au Qatar. Lorsque Ganeshan cesse de répondre, ses proches pensent d'abord qu'il se repose après plusieurs heures de voyage. Mais le silence se prolonge. Pendant une partie de la nuit, ils suivent les déplacements indiqués par la géolocalisation de son téléphone : l'appareil est d'abord repéré près de l'aéroport, puis à proximité d'un lieu que la famille associe à un service des narcotiques.

Faute d'information officielle, ses proches contactent plusieurs autorités et établissements hospitaliers. Ils se rendent également dans un poste de police, avant d'être orientés vers le Central CID. En consultant l'ordinateur de Ganeshan, ses courriels et ses conversations WhatsApp, ils découvrent des échanges liés à une affaire qui aurait commencé plus de deux ans auparavant.

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Selon la famille, des individus auraient promis à Ganeshan un héritage de 10,5 millions USD. Pour donner une apparence de légitimité à cette offre, ils auraient notamment utilisé le nom d'une banque, celui d'un avocat et celui de son cabinet, gagnant progressivement sa confiance. Malgré les mises en garde de ses proches, Ganeshan aurait continué à croire à la promesse de cet héritage.

Le déplacement ayant conduit à son arrestation aurait été le troisième organisé dans le cadre de cette affaire. Lors d'un précédent voyage, Ganeshan aurait refusé de transporter une valise parce qu'il doutait de son contenu. Les deux premiers déplacements s'étant déroulés sans incident, il aurait finalement accepté un nouveau bagage lors du troisième. Environ trois kilos de cocaïne y auraient été découverts par les autorités saoudiennes.

Les messages retrouvés constituent aujourd'hui un élément essentiel pour sa famille. Avant son arrivée à l'aéroport, Ganeshan aurait demandé à son contact de lui confirmer que la valise ne contenait rien de compromettant. Il aurait répété la question lorsque les autorités ont commencé à fouiller le bagage. Son interlocuteur lui aurait alors adressé une dernière salutation, puis aurait cessé tout contact.

La famille et la défense soutiennent qu'il ignorait la présence de drogue. La justice saoudienne devra toutefois déterminer s'il avait connaissance du contenu de la valise et préciser son éventuelle responsabilité dans son transport.

À Maurice, son épouse et ses enfants attendent toujours des nouvelles, principalement transmises par l'intermédiaire de l'ambassade. Ils espèrent que les échanges électroniques et les éléments reconstitués contribueront à éclairer le dossier. Derrière la procédure judiciaire demeure, pour eux, l'absence d'un père et d'un époux dont ils espèrent le retour.