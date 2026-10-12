Congo-Kinshasa: Après la démolition du marché Mzée Kabila, Kamalondo s'apprête à accueillir les commerçants délocalisés

Les travaux d'aménagement du marché de Kamalondo, dans la commune du même nom à Lubumbashi, se poursuivent avant l'installation des commerçants délocalisés à la suite de la démolition du marché Mzée Kabila. Sur place, une centaine d'étalages en bois sont déjà installés et numérotés, tandis que les travaux de finition se poursuivent notamment au niveau des toilettes et des fosses septiques.

Lors d'une visite effectuée samedi 10 octobre, le reporter de Radio Okapi a constaté que quelques dépôts étaient encore inachevés. L'administratrice du marché, Chantal Kanin, annonce que les commerçants devraient bientôt occuper les lieux.

Elle salue les travaux de réhabilitation engagés par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, rappelant que le marché de Kamalondo avait été ravagé par un incendie en 2022.

« Nous avons fait quatre ans depuis l'incendie de ce marché. Ces femmes ont beaucoup souffert, elles ont travaillé dans de mauvaises conditions », témoigne-t-elle, évoquant l'état de dégradation du site avant sa réhabilitation.

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Des vendeurs dans l'attente de nouvelles places

Parmi les commerçants concernés figure Nana Kabulo, ancienne vendeuse au marché Mzée Kabila. Elle attend de pouvoir s'installer à Kamalondo après avoir perdu toute sa marchandise lors de la démolition de son ancien lieu de travail.

« J'ai perdu toutes mes marchandises au marché Mzée le jour de la démolition. Je vendais des habits de toutes sortes. J'ai eu un jeton et j'attends une place au marché de Kamalondo », explique-t-elle.

L'ouverture effective du marché de Kamalondo devrait permettre aux vendeurs concernés de reprendre leurs activités dans ce nouvel espace commercial. En attendant, les travaux d'aménagement doivent encore être achevés avant l'accueil des commerçants.

Démolition du marché Mzée Kabila en vue de sa modernisation

Les autorités de la ville avaient procédé, jeudi 1er octobre, à la démolition du marché Mzée Kabila, l'un des principaux centres de négoce de Lubumbashi. L'opération s'était déroulée sous haute surveillance, avec un important dispositif de sécurité composé d'éléments des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et de la Police nationale congolaise (PNC).

Cette démolition s'inscrit dans le projet de modernisation des infrastructures marchandes du Haut-Katanga. Selon les autorités, un nouveau marché devait être construit sur le même site afin d'offrir de meilleures conditions de travail aux commerçants et un cadre mieux adapté aux activités commerciales.

L'opération était intervenue après plusieurs semaines de discussions entre les autorités provinciales et les représentants des commerçants. Ces échanges visaient notamment à trouver des solutions de relocalisation pour les vendeurs avant le lancement des travaux.