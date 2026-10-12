Cote d'Ivoire: Cinab Forum 2026 - L'événement s'ouvre ce mardi 13 octobre à Abidjan

11 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le Cinab Forum Côte d'Ivoire se tiendra, les 13 et 14 octobre 2026, au Sofitel Abidjan Hôte Ivoire, avec pour thème : « Innover, connecter, transformer »

Cette rencontre est une plateforme internationale dédiée à la promotion des opportunités d'investissement, au développement des partenariats stratégiques et au renforcement des échanges entre la Côte d'Ivoire, l'Afrique et l'Amérique du Nord.

Ce forum est conjointement organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci) et le Service de promotion économique de Côte d'Ivoire aux États-Unis (Speci). Il est placé sous le haut patronage de Kandia Camara, présidente du Sénat ; sous le patronage de Nialé Kaba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

L'évènement est également placé sous le coparrainage d'Abou Bamba, ministre de l'Environnement et de la transition écologique et de Djibril Ouattara, ministre de la Transition numérique et de l'innovation technologique.

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La première journée sera consacrée aux opportunités, aux secteurs stratégiques et partenariats pour la croissance durable en Côte d'Ivoire. Ce, autour notamment de l'agriculture et l'agro-industrie, l'industrie et la transformation, les infrastructures et l'énergie, ainsi que le commerce et l'intégration régionale.

Quant à la seconde journée, elle sera consacrée à l'Amérique du nord avec un accent particulier sur les investissements et financements, le commerce et l'accès aux marchés, les partenariats stratégiques, ainsi que l'innovation et le transfert de technologies.

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