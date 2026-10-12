Cote d'Ivoire: 'A Letter to My Younger Self' - 17 femmes africaines transmettent leurs expériences aux jeunes générations

Initié par Aïda Diouf, cadre dirigeante du groupe Camusat et Young Global Leader 2026 du Forum économique mondial, l'ouvrage A Letter to My Younger Self, préfacé par la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, a été officiellement lancé le 10 octobre 2026 à Dakar, au Sénégal.

À travers les témoignages de 17 femmes africaines aux parcours remarquables, ce livre bilingue entend encourager les jeunes filles à croire en leur potentiel et à oser leurs ambitions. L'initiative prévoit la distribution gratuite de 10 000 exemplaires dans plus de dix pays africains.

Dix-sept femmes, dix-sept parcours et un même désir : transmettre aux jeunes générations les leçons tirées de leurs expériences. C'est l'ambition de A Letter to My Younger Self, un ouvrage panafricain qui donne la parole à des femmes de différents pays, de plusieurs générations et d'horizons professionnels variés.

À travers des lettres adressées à la jeune fille qu'elles ont été, ces personnalités reviennent sur les choix qui ont marqué leur vie, les difficultés rencontrées, les doutes traversés et les convictions qui les ont aidées à avancer.

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Officiellement lancé le 10 octobre 2026 à Dakar, le livre est porté par Aïda Diouf, fondatrice de l'initiative A Letter to My Younger Self (ALTMYS), directrice exécutive Afrique du groupe Camusat et reconnue parmi les Young Global Leaders 2026 du Forum économique mondial. Préfacé par Angélique Kidjo, il se veut un outil de transmission et d'inspiration destiné aux jeunes femmes africaines et à celles de la diaspora.

Des parcours différents, une même volonté d'inspirer

L'originalité de l'ouvrage tient à la diversité des voix qui s'y expriment. Les 17 contributrices viennent de 12 nationalités et évoluent dans des secteurs aussi variés que la finance, la technologie, la culture, le sport, la gastronomie, les médias, l'entrepreneuriat et la défense des droits humains.

Parmi elles figurent Jocelyne Muhutu-Remy, directrice générale de Spotify pour l'Afrique subsaharienne, Aminata Kane, vice-présidente senior et Group Country Manager du groupe Visa pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, et Claude Borna, directrice générale de Sèmè City, au Bénin. Le sport est représenté par la Tunisienne Ons Jabeur, ancienne numéro 2 mondiale du tennis et première femme arabe et africaine à avoir atteint la finale d'un tournoi du Grand Chelem.

L'ouvrage réunit également la Marocaine Miriem Bensalah Chaqroun, vice-présidente-directrice générale des Eaux Minérales d'Oulmès, la chorégraphe sénégalaise Germaine Acogny, la militante congolaise Julienne Lusenge et l'écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal. La Côte d'Ivoire y est représentée par Sefora Kodjo, engagée dans la promotion du leadership féminin.

De la création artistique à l'engagement citoyen, en passant par les affaires et le sport de haut niveau, ces trajectoires racontent des réussites, mais aussi les efforts et les remises en question qui les ont rendues possibles. Le livre ne propose pas un modèle unique à reproduire. Il met plutôt en lumière la pluralité des chemins et rappelle que la réussite peut prendre différentes formes.

Des confidences pour aider les jeunes filles à oser

En s'adressant à leur « moi » plus jeune, les contributrices adoptent un ton intime. Elles partagent des expériences personnelles et des enseignements qu'elles auraient aimé connaître plus tôt. Cette démarche vise à rapprocher ces figures du leadership féminin des jeunes lectrices, en montrant que les parcours inspirants sont aussi faits d'incertitudes, d'obstacles et de choix difficiles.

Dans la préface, Angélique Kidjo salue notamment « le courage de chacune des contributrices de ce livre » et celui de « se raconter vraiment », en évoquant les moments de doute qui jalonnent les trajectoires.

Pour Aïda Diouf, la publication ne constitue qu'une première étape. « Ce livre est une étape, pas une fin en soi. Notre ambition est que ces mots circulent, qu'ils atteignent des jeunes filles qui en ont besoin et qu'ils puissent ouvrir un possible, déclencher une conversation ou changer une trajectoire », explique-t-elle.

Cette ambition donne au projet une dimension sociale qui dépasse la seule publication littéraire. Il s'agit de rendre accessibles des récits susceptibles de nourrir la confiance en soi, d'élargir les perspectives et d'encourager les jeunes femmes à envisager librement leur avenir.

Une première distribution au lycée John F. Kennedy de Dakar

Le lancement du livre a été accompagné d'une première opération de distribution au lycée John F. Kennedy de Dakar. À cette occasion, 50 élèves de cet établissement réservé aux jeunes filles doivent recevoir gratuitement un exemplaire de l'ouvrage, dans le cadre d'une rencontre conçue comme un moment de lecture, d'échange et de transmission.

Le choix de ce lycée fait écho à l'esprit de l'initiative. Depuis 1975, ses célèbres majorettes participent au défilé de la fête de l'Indépendance du Sénégal. Cette tradition est née d'une initiative du tambour-major Doudou Ndiaye Rose et de la chorégraphe Germaine Acogny, qui figure parmi les 17 contributrices du livre.

La première distribution prend ainsi une résonance particulière : les récits de femmes qui ont construit leur chemin sont transmis à une nouvelle génération de jeunes filles, dans un établissement dont l'histoire est liée à leur visibilité dans l'espace public.

Dix mille exemplaires gratuits pour toucher plus de dix pays

Au-delà de cette première étape sénégalaise, ALTMYS ambitionne de distribuer gratuitement 10 000 exemplaires de l'ouvrage dans plus de dix pays africains. Le déploiement doit commencer au Sénégal, au Maroc et en Côte d'Ivoire, avant de s'étendre progressivement à d'autres territoires, en fonction des partenariats noués sur le continent.

Pour atteindre cet objectif, l'initiative entend s'appuyer sur des universités, des bibliothèques, des associations et des organisations non gouvernementales, ainsi que sur des partenaires publics et privés. Plusieurs structures accompagnent déjà le projet dans des domaines complémentaires : la maison d'édition La Croisée des Chemins, HEC Paris Executive Education, les organisations Shine to Lead et Les Cultur'Elles, l'illustratrice nigériane Renike et le partenaire logistique PAPS.

Porté par une association à but non lucratif, le projet prévoit également de reverser les bénéfices issus de la vente du livre en librairie à ALTMYS, afin de financer la diffusion gratuite des exemplaires et les actions de terrain.

Avec A Letter to My Younger Self, l'ambition est donc double : donner à lire des expériences de femmes africaines aux parcours diversifiés et faire de ces récits un levier de transmission. En rapprochant celles qui ont ouvert des voies de celles qui cherchent encore la leur, l'initiative entend contribuer à élargir le champ des possibles pour les jeunes générations.