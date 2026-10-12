Afrique de l'Ouest: Sécurité maritime dans le golfe de Guinée - L'Ismi lance deux sessions formations sur la gestion des marchandises dangereuses à Abidjan

11 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Face aux défis croissants de la sécurité maritime, portuaire et de la protection de l'environnement le long du littoral ouest-africain, l'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi) rattaché à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) d'Abidjan, annonce deux sessions de formation qualifiante de haut niveau du 16 au 20 novembre 2026.

L'information a été donnée par l'institution de formation via un communiqué dont Fratmat.info a eu copie. Selon le document, les inscriptions ont démarré et prendre fin le 26 octobre 2026 sur le site web : www.ismi-ci.com/formations-qualifiantes.

Le communiqué précise que ces sessions visent à renforcer les compétences pratiques et réglementaires des cadres opérationnels, moyens et supérieurs des autorités portuaires ainsi que des entreprises publiques et privées spécialisées dans la logistique maritime, en matière de manipulation des cargaisons à haut risque.

La première session de formation, d'une durée de trois jours, sera consacrée à la « gestion et manipulation des marchandises dangereuses transportées en conteneurs (code Imdg). Elle concerne le personnel d'encadrement (cadres opérationnels et moyens) des installations portuaires et des entreprises spécialisées dans le transport et la manutention.

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Les participants seront également formés sur la classification des marchandises et l'identification des risques ; les exigences en matière d'emballage, de marquage, d'étiquetage et de signalisation des conteneurs ; les règles de manutention, de stockage, de séparation et d'arrimage à bord des navires et dans les terminaux portuaires, ainsi que la gestion des situations d'urgence et l'intervention en cas de sinistre ou d'incident.

Quant à la deuxième session, elle portera sur la « gestion et manutention des marchandises dangereuses transportées en vrac liquide » et durera cinq jours. Cette session est destinée aux cadres opérationnels, moyens et supérieurs des entreprises publiques ou privées chargées de la manutention des cargaisons liquides dangereuses dans les installations portuaires.

Il s'agit de doter ces professionnels de compétences clés en matière d'expédition, de stockage et de gestion de crises liées aux cargaisons en vrac liquide. Ils seront donc formés sur les principes fondamentaux et le champ d'application de la réglementation internationale ; l'évaluation des risques et la classification des produits liquides dangereux ; la conformité réglementaire de la signalisation et de la manutention sur les terminaux vraquiers, et la gestion des crises maritimes et la prévention des accidents majeurs.

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