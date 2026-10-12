Sénégal: Delta du Saloum - L'OIT mise sur les emplois verts pour autonomiser femmes et jeunes

L'Organisation internationale du travail (OIT) a organisé, ce 10 octobre 2026 à Dakar, une journée de promotion des produits issus du Delta du Saloum. Présidée par le ministre de l'Élevage, Ousmane Diagne, cette initiative vise à booster les revenus des femmes et des jeunes de la région.

Face aux effets du changement climatique qui menacent les écosystèmes et les moyens de subsistance dans le Delta du Saloum, l'Organisation internationale du travail (OIT) table sur l'apiculture et la conchyliculture pour créer des emplois décents et renforcer les revenus des femmes et des jeunes. C'est dans ce cadre qu'une journée de promotion et de commercialisation des produits « Made in Delta du Saloum » s'est tenue samedi dernier. Organisé dans la dynamique du projet « Emplois verts pour les femmes et les jeunes dans le Delta du Saloum », mis en œuvre par l'OIT avec l'appui financier de la Coopération allemande (GIZ), cet événement a mis à l'honneur le miel de mangrove, le miel de forêt, les huîtres, les arches et les crevettes à travers des expositions et des dégustations.

Ces produits, issus du savoir-faire des entrepreneuses et jeunes entrepreneurs locaux, ont servi de support à des rencontres d'affaires entre les coopératives et des acheteurs potentiels de l'hôtellerie, de la restauration et de la distribution. Selon Samira Daoud, directrice du bureau régional de l'OIT à Dakar, le projet a permis de créer ou de soutenir 1 200 emplois, dont 70 % sont occupés par des femmes. « En termes de production, 755 ruches modernes ont été installées dans 20 ruchers-écoles, un parc ostréicole de plus de 7 tonnes a été aménagé, et le centre apicole assure désormais le conditionnement du miel », s'est-elle félicitée.

Elle a également rappelé que les différentes composantes du projet ont été structurées en 15 sociétés coopératives conformes aux normes OHADA, leur permettant ainsi de conclure des contrats commerciaux. Sur le plan de la protection sociale, l'initiative a offert une couverture maladie à 3 500 personnes.

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Toutefois, selon Samira Daoud, la pérennisation de ces acquis repose désormais sur la capacité des bénéficiaires à écouler leurs produits. Elle a ainsi lancé un appel pressant aux hôteliers, restaurateurs, distributeurs et acheteurs afin qu'ils s'approvisionnent directement auprès des coopératives du Delta du Saloum. « Chaque contrat signé avec une coopérative du Delta du Saloum garantit un revenu stable pour une famille et contribue activement à la préservation de la mangrove », a-t-elle souligné.

Présidant la cérémonie, le ministre de l'Élevage, Ousmane Diagne, a plaidé pour la réplication de cette démarche réussie dans les sept autres régions apicoles du Sénégal. Il a insisté sur l'urgence de renforcer la formation, la professionnalisation du secteur et la qualité des produits afin de transformer l'apiculture en un véritable levier d'emplois et de revenus durables.