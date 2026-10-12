Sénégal: Rentrée scolaire - Le ministre de l'Éducation nationale en visite de supervision à Cambérène et Pikine ce lundi

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, supervisera la rentrée scolaire sur le terrain ce lundi 12 octobre 2026, à partir de 9 heures. Selon une note parvenue à notre rédaction, deux établissements ont été retenus pour cette visite.

D'après le communiqué, le premier établissement concerné est le complexe Seydina Issa Laye de Cambérène, relevant de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) des Parcelles Assainies, dans l'Inspection d'académie (IA) de Dakar. Le second est le groupe scolaire Elimane Ndiaye A et B, placé sous l'IEF de Pikine, dans l'IA de Pikine-Guédiawaye.

Notons que le lieu de regroupement de la délégation sera déterminé avec les autorités administratives et communiqué ultérieurement.

Cette sortie vise à constater les conditions de démarrage de l'année scolaire dans deux zones de la banlieue dakaroise, où les établissements sont souvent confrontés à de fortes densités d'élèves.

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Surtout, cette visite intervient alors que la rentrée intervient ce 12 octobre, alors qu'elle devait se tenir une semaine auparavant, le 5. Mais les fortes pluies, ayant entraîné des inondations à Dakar, ont poussé les autorités à décaler le retour vers les bancs. Le ministre pour donc constater par lui-même si les établissements concernés sont dans les dispositions nécessaires.