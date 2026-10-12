Sénégal: Émigration irrégulière - 124 migrants interceptés au large de Djifère

12 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Pathé Niang

Dans le cadre de la surveillance des voies maritimes et de la lutte contre l'émigration irrégulière, la Marine nationale a porté assistance à une embarcation en détresse. Selon un communiqué, l'opération d'interception et de sauvetage s'est déroulée à environ 37 km au large de la localité côtière de Djifère (Fatick).

Au total, 124 migrants irréguliers qui se trouvaient à bord d'une pirogue artisanale ont pu être sécurisés par les patrouilleurs militaires, évitant ainsi un potentiel drame en haute mer. À la suite de cette manœuvre d'assistance nautique, l'ensemble des passagers secourus a été acheminé vers la terre ferme et débarqué en sécurité à la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar.

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