Sénégal: Émigration irrégulière - 124 migrants interceptés au large de Djifère

Dans le cadre de la surveillance des voies maritimes et de la lutte contre l'émigration irrégulière, la Marine nationale a porté assistance à une embarcation en détresse. Selon un communiqué, l'opération d'interception et de sauvetage s'est déroulée à environ 37 km au large de la localité côtière de Djifère (Fatick).

Au total, 124 migrants irréguliers qui se trouvaient à bord d'une pirogue artisanale ont pu être sécurisés par les patrouilleurs militaires, évitant ainsi un potentiel drame en haute mer. À la suite de cette manœuvre d'assistance nautique, l'ensemble des passagers secourus a été acheminé vers la terre ferme et débarqué en sécurité à la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar.