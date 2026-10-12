Sénégal: Le sort de Mbayang Diop mobilise la société civile

Sous la houlette de Horizons sans Frontières, d'Afrikajom Center et de l'ONG islamique Jamra, la société civile sénégalaise renouvelle son appel à la grâce royale lancé en faveur de Mbayang Diop, condamnée à mort en Arabie saoudite. Faisant face à la presse, le samedi 10 octobre 2026, à Dakar, ces organisations ont appelé à la clémence les autorités saoudiennes et la famille de la victime.

Après plus de dix ans de détention et une condamnation à mort en Arabie saoudite pour avoir commis un meurtre sur une Saoudienne, le sort de Mbayang Diop a de nouveau mobilisé, le week-end, la société civile. En conférence de presse, le samedi 10 octobre à Dakar, des organisations de la société civile, dont Horizons sans Frontières (HSF), Afrikajom Center et l'ONG islamique Jamra, ont lancé un appel à la clémence aux autorités saoudiennes et à la famille de la victime. Dans leur déclaration liminaire, lue par Antigone Diop, chargée des relations publiques du mouvement « Rappel à l'ordre », ces organisations ont précisé qu'elles ne contestent ni la décision de la justice saoudienne ni la gravité des faits.

« Nous ne nous sommes pas réunis pour contester une décision de justice, pour refaire le procès ou pour remettre en cause la souveraineté judiciaire du royaume », a-t-elle déclaré, indiquant qu'elles sollicitent le pardon de la famille et la clémence du Royaume saoudien. « Aux enfants de la victime, nous demandons en toute humilité de reconsidérer la situation de cette femme qui, depuis de longues années, vit avec le poids d'une condamnation capitale. Nous ne leur demandons pas d'oublier leur mère, nous leur demandons seulement, si le cœur le leur permet, d'envisager le pardon », a ajouté Antigone Diop, appelant le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud à accorder sa grâce à Mbayang Diop.

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Aux côtés du frère de Mbayang Diop, Mamadou Diop, la société civile a appelé l'Arabie saoudite à tenir compte des relations d'amitié entre les peuples sénégalais et saoudien pour laisser la vie sauve à la Sénégalaise. Fortement ému par ce soutien, le frère de Mbayang Diop a exprimé sa reconnaissance envers les Sénégalais mobilisés depuis le début de l'affaire. Il a renouvelé ses excuses à la famille de la victime et a sollicité la clémence des autorités saoudiennes. « Nous partageons leur peine et prions pour le repos de l'âme de la défunte », a-t-il affirmé, en remerciant les guides religieux pour leur solidarité.

Le professeur Penda Mbow a insisté sur l'urgence d'une mobilisation diplomatique et internationale. Selon elle, les dix années de détention constituent déjà une lourde épreuve. C'est pourquoi elle a appelé les responsables de la société civile à saisir les mécanismes spéciaux des Nations unies et à interpeller l'Union africaine. « Nos autorités doivent déployer toutes les ressources diplomatiques possibles pour sauver notre compatriote », a-t-elle plaidé.