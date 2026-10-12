Sénégal: Pape Gueye sur Patrick Vieira - « Nous avons parlé de mon poste, de la façon dont je peux progresser »

12 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Lors des trois derniers matchs de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Gueye a pu découvrir son nouveau sélectionneur : Patrick Vieira. Un choix judicieux pour le milieu de terrain, qui assure qu'il a beaucoup à lui apporter, personnellement.

Pape Gueye connait son troisième sélectionneur depuis son arrivée chez les Lions. Après Aliou Cissé et Pape Thiaw, le gaucher apprend désormais à connaitre Patrick Vieira, récemment nommé. D'ailleurs, le joueur de Villarreal a confié sa joie de côtoyer l'ancien international français, qui était l'un des meilleurs milieux au monde à son époque. L'occasion pour Gueye d'apprendre de nouvelles astuces.

« Patrick Vieira est une légende du football et nous sommes heureux de l'avoir à nos côtés, avec quelqu'un de son expérience. Je suis d'autant plus heureux qu'il était milieu de terrain comme moi. Je lui parle beaucoup, car je sais qu'il peut m'aider. On échange beaucoup. C'est quelqu'un de très ouvert ; il aime discuter avec les joueurs. Nous avons parlé de mon poste, de la façon dont je peux progresser avec et sans ballon. Ce sera très important pour ma carrière », renseigne Pape Gueye au micro de MARCA.

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