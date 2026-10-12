Ethiopie: Que la diversité devienne la force du pays, exhorte le vice-Premier ministre Temesgen à l'occasion de la Journée du drapeau national

Addis Ababa — À l'occasion de la 19e Journée du drapeau national, le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a appelé les Éthiopiens à faire de la diversité ethnique, linguistique, culturelle et religieuse du pays une source de force nationale, d'unité et de progrès collectif.

Dans un message publié sur sa page X, Temesgen a déclaré que le drapeau national éthiopien représentait les valeurs du Medemer (synergie), la force de l'unité nationale et la détermination du pays à atteindre la grandeur.

« Notre drapeau national incarne les valeurs du Medemer, la force de notre unité et l'ascension inébranlable de l'Éthiopie vers la grandeur », a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre a décrit le drapeau comme un symbole qui relie les générations, rendant hommage aux sacrifices de ceux qui les ont précédés tout en reflétant la détermination des citoyens d'aujourd'hui et leurs aspirations à un avenir prospère.

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Il l'a qualifié d'« emblème intemporel de la souveraineté, de la dignité et de la fierté nationale de l'Éthiopie ».

Temesgen a souligné que la diversité de l'Éthiopie devait servir de fondement à une cohésion nationale plus forte plutôt que d'être une source de division, mettant en avant l'identité commune et les aspirations partagées qui unissent les citoyens à travers tout le pays.

« Nous pouvons différer par notre appartenance ethnique, notre langue, notre culture et notre foi, mais nous sommes liés par notre identité éthiopienne commune, notre destin partagé et notre aspiration collective au progrès national », a-t-il déclaré.

Il a en outre souligné que la philosophie du Medemer invite les Éthiopiens à considérer leurs différences comme un atout collectif et à traduire leur engagement commun en faveur du développement national en actions concrètes.

« Notre drapeau national doit toujours nous unir, jamais nous diviser », a affirmé le vice-Premier ministre.

Temesgen a conclu en exhortant les citoyens à renouveler leur engagement à défendre la souveraineté de l'Éthiopie, à consolider l'unité nationale, à préserver la paix et à bâtir un pays prospère qui honore les sacrifices des générations précédentes tout en répondant aux espoirs des générations futures.

La 19e Journée du drapeau national est célébrée cette année sous le thème « Notre drapeau pour le consensus national et l'unité », soulignant l'importance des valeurs nationales communes, de la compréhension mutuelle et de la responsabilité collective dans la quête de paix et de prospérité de l'Éthiopie.