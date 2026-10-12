Ethiopie: Le pays et la Banque mondiale discutent d'un nouveau cadre de partenariat

Addis Ababa — La délégation éthiopienne a rencontré le Dr Ndiamé Diop, vice-président de la Banque mondiale, afin de faire le point sur le partenariat solide entre l'Éthiopie et la Banque mondiale et de définir les priorités pour la prochaine phase de coopération.

Selon un message publié sur les réseaux sociaux par la Banque nationale d'Éthiopie, les discussions ont porté principalement sur le nouveau cadre de partenariat national.

Parmi les domaines prioritaires figuraient le maintien de la stabilité macroéconomique, le développement d'un secteur privé compétitif et des exportations, la modernisation de l'agriculture grâce à des chaînes de valeur adaptées au changement climatique, le développement d'infrastructures durables et l'intégration énergétique régionale, ainsi que le renforcement du développement humain et de la protection sociale.

La délégation a également sollicité un soutien technique continu pour les préparatifs de la COP32 et une mise en oeuvre plus rapide dans l'ensemble du portefeuille.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à collaborer étroitement afin d'obtenir des résultats concrets pour le peuple éthiopien.