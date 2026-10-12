Ethiopie: Le pays et la Banque mondiale discutent d'un nouveau cadre de partenariat

12 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La délégation éthiopienne a rencontré le Dr Ndiamé Diop, vice-président de la Banque mondiale, afin de faire le point sur le partenariat solide entre l'Éthiopie et la Banque mondiale et de définir les priorités pour la prochaine phase de coopération.

Selon un message publié sur les réseaux sociaux par la Banque nationale d'Éthiopie, les discussions ont porté principalement sur le nouveau cadre de partenariat national.

Parmi les domaines prioritaires figuraient le maintien de la stabilité macroéconomique, le développement d'un secteur privé compétitif et des exportations, la modernisation de l'agriculture grâce à des chaînes de valeur adaptées au changement climatique, le développement d'infrastructures durables et l'intégration énergétique régionale, ainsi que le renforcement du développement humain et de la protection sociale.

La délégation a également sollicité un soutien technique continu pour les préparatifs de la COP32 et une mise en oeuvre plus rapide dans l'ensemble du portefeuille.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à collaborer étroitement afin d'obtenir des résultats concrets pour le peuple éthiopien.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.