Le président de la Chambre des représentants du peuple (HPR), Ahmed Shide, a déclaré que la Journée du drapeau national éthiopien symbolisait un engagement renouvelé des citoyens en faveur de l'unité nationale et du développement.

Dans son discours d'ouverture prononcé à l'occasion de la 19e Journée du drapeau national, qui s'est tenue aujourd'hui dans l'enceinte du Parlement, Ahmed a déclaré que le drapeau national incarnait des valeurs communes qui renforçaient le patriotisme et consolidaient l'engagement des citoyens en faveur du progrès du pays.

La cérémonie a réuni le président Taye Atske-Selassie, des membres du gouvernement et de hauts responsables de l'État afin de rendre hommage au drapeau national, symbole de l'identité, de la souveraineté et des aspirations de l'Éthiopie.

Ahmed a rappelé que la Chambre des représentants du peuple (HPR) est légalement chargée de diriger les préparatifs et de superviser la célébration de la Journée du drapeau national.

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Il a souligné que les valeurs incarnées par le drapeau devaient se traduire par un engagement renouvelé en faveur du développement et de la civilisation de l'Éthiopie, ajoutant que le patriotisme devait se refléter dans la volonté des citoyens de faire des sacrifices pour leur pays et de faire preuve d'un dévouement sans réserve à son progrès.

Le président de l'Assemblée nationale a également déclaré que la diversité linguistique et culturelle de l'Éthiopie reposait sur une histoire partagée et des valeurs communes, ajoutant que le drapeau national symbolisait une nation unie par la diversité et enrichie par ses différences.

Cette célébration annuelle, a-t-il noté, offre l'occasion de réaffirmer la solidarité entre les diverses communautés éthiopiennes et de renforcer leur engagement en faveur du progrès collectif du pays.

La célébration a été précédée d'une cérémonie de prestation de serment présidée par le président de la Cour suprême fédérale, Tewodros Mihret, suivie du lever du drapeau national présidé par le président Taye Atske-Selassie.

La Journée du drapeau national est célébrée chaque année le premier lundi du mois de Tikimt, qui correspond au mois d'octobre, conformément à la proclamation relative au drapeau national. Cette célébration a lieu dans tous les États régionaux, les administrations municipales, les institutions publiques, les établissements d'enseignement et les missions diplomatiques éthiopiennes à l'étranger afin de promouvoir le patriotisme, le consensus national et le respect du symbole de la souveraineté du pays.

Le drapeau éthiopien symbolise également l'héritage historique du pays et sa place dans la lutte pour l'indépendance de l'Afrique et la résistance au colonialisme.