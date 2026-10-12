Maroc: Ezzalzouli buteur dans le large succès du Real Betis face à Osasuna (5-2)

11 Octobre 2026
Libération (Casablanca)

L'international marocain Abdessamad Ezzalzouli a contribué dimanche au large succès du Real Betis face à Osasuna (5-2), en inscrivant un but lors de cette rencontre comptant pour la 8e journée du championnat espagnol de football.

Titulaire, l'attaquant des Lions de l'Atlas a trouvé le chemin des filets à la 31e minute, permettant aux Andalous de porter leur avance à 2-0 au stade La Cartuja. Il signe ainsi sa deuxième réalisation de la saison en LaLiga.

Le Real Betis avait ouvert le score dès la 10e minute grâce à Isco Alarcón, sur penalty, avant qu'Ezzalzouli ne double la mise. Osasuna a réduit l'écart par Ante Budimir (51e), puis par Raúl García de Haro (56e), relançant brièvement la rencontre.

Isco a ensuite inscrit son deuxième but personnel à la 67e minute, avant que José Antonio Morante ne scelle la victoire des Andalous dans le temps additionnel (90e+6).

À l'issue de cette rencontre, le Real Betis occupe la troisième place du classement avec 19 points, tandis qu'Osasuna se positionne au 15e rang avec 8 unités.

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