Togo: Le pays de tous les dialogues

Faure Gnassingbé est reçu cette semaine en Chine. Les 28 et 29 octobre, Moscou accueillera le troisième sommet Russie-Afrique. Deux grandes puissances qui renforcent leur présence sur le continent, par l'économie comme par la diplomatie.

À Lomé, on y voit une opportunité plutôt qu'un dilemme. Les dirigeants togolais le disent simplement : le pays est ouvert à de nouveaux partenaires, sans remettre en cause les coopérations anciennes. Ce n'est pas une posture de circonstance. C'est une manière de gouverner qui a fait ses preuves, celle d'un pays qui parle à tout le monde parce qu'il n'a rien à cacher et beaucoup à construire.

Le Togo a des projets : des routes, de l'énergie, des usines, une agriculture qui se transforme. Ces chantiers demandent des financements, des technologies, des marchés, des savoir-faire. Aucun partenaire seul ne peut tout apporter. Ouvrir plusieurs portes, c'est donner à chaque projet les meilleures chances d'aboutir.

Cette ouverture n'est pas neuve. Faure Gnassingbé avait été reçu à Moscou par Vladimir Poutine en novembre 2025, pour parler commerce, agriculture, énergie, sécurité alimentaire. Cette semaine, c'est Pékin qui l'accueille. La ligne est la même : le Togo choisit ses partenaires en fonction de ses besoins, pas des rivalités des autres.

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Dans un monde où les grandes puissances se disputent les alliances, cette liberté de ton est un atout. Elle permet à un pays de taille modeste de se faire entendre, de comparer les offres, de négocier les meilleures conditions pour sa population. Les partenaires historiques n'y perdent rien : la confiance se renforce quand on ne l'exige pas en exclusivité.

Ce qui compte, au bout du compte, ce n'est pas le nombre de capitales visitées, mais ce que les Togolais y gagnent : des emplois, des infrastructures, des produits à vendre, des champs mieux équipés. À cette aune, la diplomatie d'ouverture de Lomé est la bonne méthode. Le pays n'a pas à choisir entre ses amis, il a surtout à les faire travailler pour lui.