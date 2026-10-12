Ile Maurice: Fam An Mars réclame une enquête impartiale sur l'affaire Élodie Thomas

12 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

L'organisation Fam An Mars (FAM) demande que les circonstances de l'incident impliquant Élodie Thomas, survenu à Camp-Levieux le vendredi 9 octobre, fassent l'objet d'une enquête «rigoureuse et impartiale». Dans un communiqué diffusé ce lundi 12 octobre, elle souhaite un prompt rétablissement à Élodie Thomas et adresse son soutien à sa famille.

Pour FAM, lorsqu'un abus de pouvoir est établi, des mesures appropriées doivent être prises. Il s'agit aussi, selon elle, de rappeler que «l'autorité policière doit toujours être exercée dans le respect de la loi».

L'organisation s'appuie sur un reportage d'une radio privée publié le 22 juillet. Selon ce reportage, l'Independent Police Complaints Commission (IPCC) avait reçu 5 511 plaintes entre avril 2018 et mai 2026. Parmi celles-ci, 3 124 enquêtes avaient été achevées et 54 dossiers transmis au Directeur des poursuites publiques. FAM reconnaît que ces chiffres ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer si les plaintes étaient fondées. Elle estime toutefois qu'ils soulèvent des questions sur le suivi des dossiers et l'efficacité des mécanismes en place.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

FAM appelle donc les autorités à renforcer la transparence sur le traitement des plaintes par l'IPCC. Elle leur demande aussi de traiter avec diligence toute plainte pour abus de pouvoir et tout signalement de menaces. Enfin, elle réclame des mesures disciplinaires ou judiciaires lorsque des manquements de policiers sont établis.

L'organisation précise que sa démarche ne vise pas à condamner l'ensemble des forces de l'ordre. Elle souligne: «De nombreux policiers accomplissent leur mission avec dévouement et professionnalisme.»

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.