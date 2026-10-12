Ile Maurice: Élodie Thomas - Une famille suspendue à un espoir

Élodie Thomas, 27 ans, demeure dans un état critique à l'hôpital Victoria, Candos. Hier, les visites se sont succédé au domicile familial, où proches, personnalités politiques et anonymes sont venus témoigner de leur soutien. Un accompagnement psychologique a également été mis en place.

Il était environ 10 heures, hier, lorsque nous sommes arrivés au domicile familial. Les allées et venues sont incessantes. Dans la cour, les proches accueillent les visiteurs venus prendre des nouvelles, tandis que les conversations tournent autour de l'état de santé de la jeune femme. Depuis vendredi soir, tous espèrent une amélioration.

À 27 ans, Élodie Thomas lutte pour sa survie aux soins intensifs de l'hôpital Victoria. Mère d'une fillette de deux ans et employée à temps partiel comme caissière au supermarché Winners de Tribeca, elle a été grièvement blessée par balle à Camp-Levieux, vendredi, alors qu'elle rentrait chez elle à bord d'une fourgonnette après sa journée de travail. Le projectile aurait été tiré par un policier. Depuis, sa famille vit au rythme des nouvelles médicales.

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La solidarité s'est organisée autour de ses proches. Le défilé des personnalités politiques a commencé avec le député du Parti mauricien social-démocrate, Adrien Duval. Accompagné notamment d'Aurore Perraud, d'Olivier Barbe et de Malini Sewocksingh, il est venu témoigner de leur soutien à la famille. Un autre visiteur était particulièrement attendu : Robert Hungley, vice-président de la République, qui s'est rendu au domicile familial avant de prendre la direction de Rodrigues. «Ils ne sont pas seuls dans cette épreuve. Nous sommes là pour les accompagner», a déclaré ce dernier.

L'ancienne ministre Fazila Jeewa-Daureeawoo a également fait le déplacement pour apporter son soutien à l'époux d'Élodie, Jonathan Thomas, et aux autres membres de la famille. Gilbert Bablee, du Mouvement socialiste militant, est lui aussi venu rencontrer les proches. Un haut responsable de Winners de Tribeca, où travaille la jeune femme, s'est également déplacé. L'enseigne avait déjà proposé une aide financière à la famille. Le père Kenny est, pour sa part, venu partager un moment de prière avec les proches.

Au-delà des visites, un accompagnement psychologique a été mis en place. Selon un communiqué du ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, les proches d'Élodie Thomas, du côté maternel comme du côté paternel, ont bénéficié d'un soutien psychologique hier matin. Une nouvelle visite de suivi est prévue dans le courant de la semaine.

Tous les regards sont désormais tournés vers l'équipe médicale et l'arrivée des treize spécialistes indiens, attendus ce lundi à Maurice. Leur évaluation doit permettre de déterminer si une intervention chirurgicale est envisageable. Pour la famille Thomas, chaque heure compte. Tandis que les témoignages de soutien se multiplient à Plaisance, l'attente médicale se prolonge à Candos.

Les spécialistes indiens face à l'urgence aujourd'hui

Les signes vitaux de la jeune femme restent stables, selon le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo. Treize médecins indiens doivent l'examiner ce lundi avant de déterminer la possibilité d'une intervention chirurgicale.

L'état de santé d'Élodie Thomas demeure critique, mais ses signes vitaux restent stables. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, dans un communiqué publié hier matin, après avoir fait le point avec l'équipe médicale de l'hôpital Victoria. Les préparatifs en vue d'une éventuelle intervention chirurgicale complexe se sont poursuivis durant la nuit.

Le ministre, qui s'est rendu très tôt à l'hôpital, affirme être resté en contact constant avec les médecins chargés de la prise en charge de la jeune femme. Les équipes locales travaillent en étroite collaboration avec des spécialistes basés à l'étranger. Durant la nuit, les préparatifs ont notamment porté sur l'examen d'images supplémentaires de scanner, destinées à mieux apprécier l'étendue des blessures, ainsi que sur l'identification du matériel spécialisé nécessaire à une éventuelle opération.

Dans l'après-midi de dimanche, Jonathan Thomas, a également donné des nouvelles après avoir rendu visite à sa femme à l'hôpital. «Comme le ministre de la Santé me l'a annoncé ce matin, ses organes sont stables et son coeur fonctionne normalement», a-t-il indiqué.

La journée de ce lundi 12 octobre est désormais déterminante. Treize médecins spécialistes indiens sont attendus à l'hôpital de Candos vers midi. Ils doivent se rendre directement au chevet de la patiente pour procéder aux examens nécessaires et évaluer les risques liés à une intervention. Si les résultats de cette évaluation le permettent, l'équipe médicale pourra décider de l'opérer sans tarder.

Les spécialistes ont été sollicités après la transmission du dossier médical d'Élodie Thomas à une équipe basée à Mumbai, en Inde. Compte tenu de la gravité de son état, l'option d'un transfert de la patiente à l'étranger a été écartée au profit de la venue des médecins à Maurice.

Selon les informations rapportées par son époux, la jeune femme souffre notamment d'un oedème cérébral généralisé. La balle l'aurait atteinte à la mâchoire avant de se loger dans la région du cou, près de la colonne vertébrale. La localisation du projectile et l'importance des blessures rendent la prise en charge particulièrement délicate.

Le Premier ministre lance un appel solennel au calme

Alors que l'émotion reste vive après le drame de Camp-Levieux, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, demande à la population de faire preuve de retenue. Il promet que toute la lumière sera faite sur les circonstances dans lesquelles Élodie Thomas a été blessée par balle.

Face aux risques de tensions qui ont suivi la blessure par balle d'Élodie Thomas, Navin Ramgoolam a lancé un appel solennel au calme et à la retenue, hier après-midi, dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Cet appel intervient dans un contexte déjà marqué par les difficultés liées à la pénurie d'eau et par une vive inquiétude dans plusieurs localités.

Samedi soir, Patrick Belcourt, leader d'En avant Moris, Sydney Pierre, Bruneau Laurette ainsi que Yann et Yannick Durhone ont sillonné Camp-Levieux afin de s'assurer que la situation reste calme. Leur présence sur le terrain s'est prolongée jusque tard dans la soirée.

Le chef du gouvernement a indiqué suivre la situation de près et être en contact permanent avec le commissaire de police. Il a confirmé avoir annulé son déplacement à Rodrigues, estimant que sa présence à Maurice est nécessaire dans les circonstances actuelles. Navin Ramgoolam a affirmé s'être entretenu avec Jonathan Thomas afin de lui exprimer son soutien et de l'assurer que toute la lumière serait faite sur cette affaire. Le Premier ministre et son épouse disent également prier pour le rétablissement de la jeune femme.

Sur le plan de l'enquête, le chef du gouvernement insiste sur la nécessité d'établir rapidement les circonstances exactes de l'incident et les responsabilités éventuelles. «Ce qui s'est passé à Camp-Levieux est inacceptable. Personne n'est au-dessus de la loi», souligne-t-il. Il demande également à la police de faire preuve de maîtrise et de discernement tout en assurant le maintien de l'ordre public.

Conscient de la colère que cette affaire peut susciter, Navin Ramgoolam appelle toutefois les Mauriciens à ne pas laisser l'émotion déboucher sur de nouveaux incidents. Il met en garde contre toute tentative d'instrumentalisation politique du drame, estimant que la population sera la première à subir les conséquences d'une escalade des tensions. «Dans ces moments douloureux, la colère est compréhensible. Mais elle ne doit pas conduire à de nouveaux drames», fait-il valoir.

Le chef du gouvernement invite ainsi chacun à faire preuve de vigilance, de solidarité et de responsabilité. Son message intervient alors que la famille Thomas attend des nouvelles décisives sur l'état de santé d'Élodie.