Ile Maurice: Les demandes d'aide pour les réservoirs d'eau bientôt en ligne

12 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Les ménages souhaitant bénéficier du Water Tank and Water Pump Grant Scheme pourront bientôt faire leur demande en ligne. Dans un communiqué diffusé ce lundi 12 octobre, le ministère des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation indique que ses équipes sont mobilisées depuis le week-end pour aider la Central Water Authority (CWA) à développer cette plateforme, qui sera déployée prochainement.

L'objectif est de simplifier les démarches et d'éviter aux citoyens de se déplacer et de faire la queue dans les bureaux de la CWA.

Le ministère explique que, face à l'urgence liée à l'approvisionnement en eau, le gouvernement a voulu rendre cette aide, annoncée le vendredi 9 octobre, accessible aux ménages au plus vite, sans attendre la mise en place des outils numériques.

Les modalités d'accès à la plateforme seront communiquées une fois les dispositions nécessaires finalisées.

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