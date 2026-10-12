Ile Maurice: L'homme d'affaires reste détenu, la FCC exhortée à boucler l'enquête

12 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

La liberté attendra encore pour Mamy Ravatomanga. Dans son ruling de ce lundi matin, la Bail and Remand Court (BRC) rejette sa nouvelle demande de remise en liberté sous caution, estimant que les risques de fuite et d'altération des preuves restent trop élevés pour être neutralisés par des conditions, même strictes.

Le magistrat Farook Nathire s'appuie notamment sur les ramifications internationales de l'enquête et les quelque Rs 7 milliards évoqués dans les deux chefs provisoires de blanchiment, qui ne représenteraient qu'une partie des avoirs allégués de l'homme d'affaires malgache.

Le jugement épingle toutefois les lenteurs de l'enquête. Arrêté le 24 octobre 2025, Ravatomanga n'aurait toujours pas été confronté à plusieurs éléments à charge. Sa version n'a pas encore été recueillie dans les volets concernant l'importation de blé et le projet autoroutier Samcrete. D'autres éléments relatifs aux dossiers des litchis et des Boeing 777 resteraient également à lui soumettre.

Le magistrat reconnaît les interrogations soulevées par le droit à être jugé dans un délai raisonnable. Si la complexité internationale du dossier explique une partie des délais, il exhorte la Financial Crimes Commission (FCC) à boucler l'enquête dans les meilleurs délais.

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Ravatomanga demeure provisoirement poursuivi pour deux chefs de blanchiment et un de conspiration liée au trafic d'influence.

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