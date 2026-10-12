Cote d'Ivoire: Forum de la FAO à Rome - Le pays séduit les investisseurs pour accélérer sa transformation agricole

La Côte d'Ivoire met le cap sur Rome avec l'ambition de renforcer l'attractivité de son secteur agricole auprès des investisseurs internationaux. Du 13 au 16 octobre, une délégation ivoirienne de quinze membres participe, au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), au Forum de mobilisation des ressources organisé dans le cadre de l'Initiative Main dans la Main.

Cette plateforme réunit gouvernements, banques de développement, institutions financières et investisseurs privés autour de projets destinés à accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires dans les pays participants. Pour les autorités ivoiriennes, l'enjeu est de taille : mobiliser des ressources afin de soutenir des projets capables de dynamiser la production agricole, la transformation locale et la création d'emplois.

Ainsi, à quelques jours de l'ouverture du forum, le représentant résident de la Fao en Côte d'Ivoire, Joseph Nyemah, a présenté les opportunités d'investissement offertes par le pays lors d'un échange avec la presse, le vendredi 9 octobre 2026, à Abidjan. Il a mis en avant les nombreux atouts du territoire ivoirien, notamment ses quelque 17 millions d'hectares de terres agricoles, un marché de plus de 30 millions d'habitants et une croissance économique soutenue estimée entre 6,5 % et 7 %.

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Selon lui, la position stratégique de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest constitue également un avantage majeur. Le pays bénéficie d'un accès privilégié aux marchés de la Cedeao, de l'Uemoa et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Les infrastructures portuaires d'Abidjan et de San-Pedro renforcent par ailleurs son potentiel comme hub régional des échanges commerciaux.

A ces atouts, il a mentionné des mesures incitatives destinées aux investisseurs, notamment des avantages fiscaux pouvant s'étendre de cinq à quinze ans selon la nature des projets et leur localisation, ainsi que l'accompagnement du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici).

« Le rôle de la Fao est de faciliter les transactions entre les investisseurs et le gouvernement afin d'élaborer leur plan d'investissement », a souligné Joseph Nyemah, précisant qu'une trentaine d'investisseurs ont déjà manifesté leur intérêt pour des échanges avec les autorités ivoiriennes.

Trois pôles agro-industriels pour créer de la valeur

Au coeur de la stratégie ivoirienne figurent trois pôles agro-industriels intégrés qui seront présentés aux partenaires financiers à Rome. Ces projets visent à développer des chaînes de valeur complètes, depuis la production jusqu'à la commercialisation, en passant par la transformation et la logistique.

Au-delà des performances économiques attendues, les autorités misent sur un impact social important. Les investissements recherchés devraient favoriser l'emploi des jeunes et des femmes, renforcer les revenus des populations rurales et accroître les capacités nationales de transformation des produits agricoles.

L'Initiative Main dans la Main apporte dans ce cadre un appui technique, analytique et géospatial permettant d'identifier les territoires et les filières à fort potentiel. Cet accompagnement vise à améliorer la qualité des projets proposés et à renforcer leur attractivité auprès des investisseurs.

Ces initiatives s'inscrivent dans les ambitions du Plan national de développement (PND) 2026-2030, qui fait de l'agriculture un levier essentiel de souveraineté alimentaire, d'industrialisation et de croissance inclusive. Doté d'un budget global de 114 832,5 milliards de Fcfa, le programme prévoit que plus de 70 % des financements proviennent du secteur privé.

Pour la Côte d'Ivoire, le Forum de Rome constitue ainsi une opportunité stratégique de convertir son potentiel agricole en investissements concrets. Reste désormais à transformer les marques d'intérêt enregistrées en engagements financiers durables et en réalisations tangibles sur le terrain.