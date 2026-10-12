Togo: 14 entreprises en activité

12 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

La plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) a détaillé les activités des 14 entreprises aujourd'hui opérationnelles. Elles couvrent la transformation agricole, le textile, les matériaux de construction, l'automobile, la pharmacie et les biens de consommation.

Togo Organics et Togo Soja produisent de l'huile de soja brute et du tourteau de soja. Togo Soja y ajoute du beurre de karité. Nutrisource Togo SARL U formule des engrais NPK.

Star Garments Togo, Novarea Textiles Togo et TAS Textiles confectionnent notamment des polos et des t-shirts. Novarea fabrique aussi des uniformes professionnels, Star Garments des combinaisons de randonnée en montagne.

Vivace Group fabrique des profilés en aluminium. General & DOP Park Industrie SARL fabrique des sacs en polypropylène pour les cimenteries, et General & DOP BTP exploite une centrale à béton.

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Van Vliet Automotive assemble et commercialise des camions. African Green Mobility Solutions-Togo, connue sous la marque Spiro, fait de même avec des motos électriques.

FHC Medica fabrique des antibiotiques, des antalgiques et des médicaments contre les symptômes de la grippe. Brillante Industry Togo produit des chaussures en plastique, New Huasha Company Limited des articles de table et de la porcelaine.

D'autres entreprises sont en cours d'installation

La plateforme est portée par une société, Plateforme industrielle d'Adétikopé SAS, montée en partenariat entre l'État et le groupe Arise Integrated Industrial Platforms (Arise IIP). Elle s'étend sur 400 hectares, à une trentaine de kilomètres au nord de Lomé. L'investissement total est évalué à 200 millions d'euros.

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a signé en 2021 un prêt de 20 milliards de Fcfa avec la PIA.

En août 2022, Afreximbank, chef de file, Ecobank Togo et BIA Togo ont à leur tour signé une convention de crédit pour financer les infrastructures de la plateforme.

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