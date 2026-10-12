Togo: Le port de Lomé, porte d'entrée et de sortie du Niger

12 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Une délégation de l'Alliance pour la promotion du port de Lomé (A2PL) a achevé dimanche une visite au Niger.

Pour ce pays enclavé, le Port autonome de Lomé (PAL) est à la fois la porte d'entrée et la porte de sortie des marchandises.

La tournée se poursuit. La délégation est attendue à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 18 au 24 octobre, puis à Bamako, au Mali, du 2 au 8 novembre.

Pour ces trois pays, Lomé n'est pas une option parmi d'autres. Le port est la plateforme de transit par laquelle passe l'essentiel de ce qu'ils consomment.

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