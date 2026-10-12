Togo: Casse-croûte au volant et déchets jetés dehors - Les mauvais réflexes des automobilistes

12 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Manger ou boire en conduisant est dangereux : une main occupée, le regard qui quitte la route, et l'attention du conducteur diminue. C'est le premier avertissement de Togo Matin.

Le journal signale un second travers, tout aussi répandu : de nombreux automobilistes jettent leurs déchets par la fenêtre. Un geste qui met les autres usagers en danger, et qui pèse lourd sur l'environnement.

Deux habitudes, un même réflexe : le confort immédiat du conducteur passe avant la sécurité de tous et la propreté des routes.

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