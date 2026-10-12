Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - L'OCI appelle à renforcer la recherche scientifique et l'usage éthique de l'IA

Le Secrétaire général adjoint de l'Organisation de coopération islamique (OCI), chargé de la science et de la technologie, l'ambassadeur Aftab Ahmad Khokher, a pris part, le 11 octobre 2026 à Dhaka, à la 38e cérémonie de remise des diplômes de l'Université islamique de technologie (IUT).

À cette occasion, il a appelé à renforcer les moyens consacrés à la recherche scientifique et invité les diplômés à faire un usage responsable des technologies, notamment de l'intelligence artificielle.

La recherche scientifique et la formation des compétences constituent des leviers essentiels du développement des pays membres de l'Organisation de coopération islamique (OCI). Ce message a été au coeur de la 38e cérémonie de remise des diplômes de l'Université islamique de technologie, organisée le 11 octobre 2026 à Dhaka, au Bangladesh.

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Représentant le Secrétaire général de l'OCI, Ismail Ould Cheikh Ahmed, l'ambassadeur Aftab Ahmad Khokher, Secrétaire général adjoint chargé de la science et de la technologie, a transmis ses félicitations aux nouveaux diplômés. Il a également salué les efforts de l'administration et du corps professoral de l'établissement, qu'il a présenté comme un pilier de la vision de l'organisation en matière de développement de l'enseignement supérieur dans ses États membres.

Des moyens supplémentaires pour la recherche

Au cours de son intervention, le responsable de l'OCI a exprimé la reconnaissance du Secrétariat général au gouvernement et au peuple bangladais pour leur soutien constant à l'université. Il a, dans le même temps, plaidé pour l'allocation de ressources supplémentaires destinées à renforcer la recherche scientifique, notamment à travers le comité des bourses de l'établissement.

Cet appel souligne l'importance des investissements dans la formation, l'innovation et la production de connaissances pour accompagner le développement des pays membres de l'organisation.

Pour l'OCI, l'Université islamique de technologie occupe une place importante dans cette dynamique, en contribuant à la formation de compétences scientifiques et techniques.

De leur côté, le ministre bangladais de l'Éducation, le Dr Ehsanul Haque Milon, le conseiller du Premier ministre, le Dr Mehdi Amin, et le vice-chancelier de l'université, le Dr Mamoon bin Ibn Riaz, ont réaffirmé l'engagement du Bangladesh à poursuivre son soutien à l'établissement et à sa mission académique.

L'intelligence artificielle au coeur des responsabilités

S'adressant aux diplômés, l'ambassadeur Aftab Ahmad Khokher les a exhortés à faire preuve de responsabilité éthique et professionnelle dans leurs futures activités. Il a particulièrement insisté sur l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle (IA), dont les applications soulèvent des enjeux importants pour les sociétés contemporaines.

Au-delà de l'acquisition des connaissances, il les a invités à mettre leurs compétences au service de leurs communautés et à contribuer au développement de leurs pays. Il a également encouragé le renforcement des partenariats entre les universités et le secteur industriel afin de transformer les résultats de la recherche scientifique en applications concrètes.

Cette démarche vise à rapprocher les travaux académiques des besoins économiques et sociaux des États membres de l'OCI. Elle met en évidence l'enjeu de former des diplômés capables non seulement de maîtriser les avancées technologiques, mais aussi de les mobiliser au bénéfice de leurs sociétés.

À travers cette cérémonie, l'organisation a ainsi réaffirmé l'importance de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans sa vision du développement. Un engagement qui repose sur la mobilisation de ressources, le soutien aux institutions universitaires et la formation de professionnels soucieux de l'intérêt collectif.