Cote d'Ivoire: Octobre Rose - Une mobilisation remarquable pour la 1re édition de « Adzopé en Rose »

La ville d'Adzopé a vibré, le samedi 10 octobre 2026, au rythme de la solidarité et de la prévention à l'occasion de la première édition de « Adzopé en Rose », une initiative portée par madame le maire, Florence Achi, dans le cadre de la campagne Octobre Rose consacrée à la lutte contre le cancer du sein.

Dès les premières heures de la matinée, une foule importante de femmes vêtues de rose a envahi les rues de la commune pour participer à une marche solidaire de trois kilomètres. L'activité s'est poursuivie par une séance de fitness et des actions de sensibilisation visant à mieux informer les populations sur cette maladie qui demeure un véritable enjeu de santé publique.

Les hommes se sont également associés à cette mobilisation citoyenne, traduisant l'engagement collectif de la communauté d'Adzopé en faveur de la prévention et du dépistage précoce du cancer du sein.

À travers cette initiative, la municipalité entend encourager les femmes à s'informer davantage sur la maladie, à en connaître les signes d'alerte et à adopter le réflexe du dépistage précoce, facteur déterminant dans la prise en charge des patientes.

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Point fort de cette journée, une séance d'information animée par le Dr Christiane Loba a permis aux participantes de mieux comprendre les facteurs de risque, les symptômes précurseurs ainsi que les moyens de prévention du cancer du sein, grâce à des explications accessibles et adaptées au grand public.

Cette première édition a bénéficié de l'appui de la Direction régionale de la Santé de la Mé, de la Ligue ivoirienne contre le cancer ainsi que de plusieurs professionnels de santé mobilisés pour l'occasion.

Pour la maire Florence Achi, cette action traduit la volonté de la municipalité de rapprocher les campagnes de prévention des populations et de renforcer la sensibilisation aux questions liées à la santé des femmes.

Au-delà de cette mobilisation sportive et citoyenne, l'initiative se poursuivra avec une journée spéciale de dépistage prévue le 17 octobre 2026 à l'Hôpital général d'Adzopé, afin d'inciter davantage de femmes à franchir le pas du dépistage.

Avec « Adzopé en Rose », la commune d'Adzopé pose ainsi les bases d'une dynamique de mobilisation communautaire durable, réunissant autorités locales, populations et professionnels de santé autour d'un même objectif : faire reculer le cancer du sein grâce à la prévention et au dépistage précoce.