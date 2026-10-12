Soudan: La fin de mission de l'ambassadrice du pays en Allemagne

L'ambassadrice de la République du Soudan en République fédérale d'Allemagne, Ilham Ibrahim a rencontré lundi 5 octobre 2026 Niels Annen, secrétaire d'État au ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, dans le cadre de ses audiences d'adieu à la fin de sa mission.

Elle a présenté un exposé détaillé sur l'évolution de la situation dans le pays et l'amélioration notable enregistrée. Elle a indiqué que le Soudan attend de la prochaine phase un changement dans la nature de l'appui allemand, axé sur le relèvement, notamment avec le retour des citoyens dans leurs régions et leurs besoins en conditions de vie et de stabilité.

L'ambassadrice a présenté l'Allemagne comme un partenaire économique, politique et stratégique majeur pour la reconstruction, exprimant l'espoir d'une contribution accrue à la reprise, à la reconstruction et au développement.

M. Annen a réaffirmé le soutien continu de l'Allemagne, particulièrement en matière de sécurité alimentaire et d'agriculture.

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Elle a également souligné que tout effort de cessation de la guerre menée par la milice rebelle devait reposer sur l'écoute des Soudanais eux-mêmes, afin de garantir un processus politique exclusivement soudanais, respectueux de leurs droits, de la souveraineté et de l'unité territoriale du pays. Elle a appelé à exercer les pressions nécessaires pour mettre fin au soutien apporté à cette milice, condition, selon elle, de l'arrêt de la guerre et de la paix au Soudan.