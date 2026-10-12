Soudan: Le Conseil de souveraineté rend hommage aux victimes de l'accident des mineurs soudanais

Le Conseil Souverain de Transition a présenté ses condoléances pour les citoyens soudanais décédés dans le tragique incident survenu à des mineurs soudanais dans la zone frontalière entre le Soudan et l'Égypte.

Il a exprimé ses sincères condoléances et sa profonde sympathie aux familles des victimes et à leurs proches.

Le président du Conseil de souveraineté a décidé la formation d'une commission d'établissement des faits, comprenant des représentants du parquet et des autorités judiciaires et sécuritaires compétentes. Elle est chargée d'enquêter sur les circonstances de l'incident, d'examiner l'ensemble des conditions et faits qui s'y rapportent, puis de soumettre un rapport sur les conclusions de l'enquête.

Le Conseil a affirmé que la protection de la vie, de la sécurité et de la dignité des citoyens soudanais constitue une responsabilité fondamentale de l'État. Il a insisté sur la nécessité de traiter l'affaire avec sérieux, afin d'établir la vérité et de préserver le respect des frontières.

Les dirigeants des deux pays frères sont restés en contact depuis l'incident, afin de protéger les vies humaines, de préserver les relations entre les deux peuples et de porter les faits à la connaissance de l'opinion publique.