Soudan: Al-Burhan réaffirme l'attachement du pays au renforcement de sa diplomatie

Le président du Conseil Souverain de Transition, Lit-Gen Abdel Fattah Al-Burhan a réaffirmé l'attachement du Soudan au renforcement et au développement de ses relations extérieures, au service des intérêts supérieurs du peuple soudanais.

Il s'exprimait lundi lors d'une audience accordée, à son bureau, aux nouveaux ambassadeurs du Soudan en Corée du Sud, au Rwanda, en Jordanie, en Ouganda et en Indonésie, à l'occasion de leurs adieux avant de rejoindre leurs postes à l'étranger.

L'ambassadeur Mohamed Ismail, représentant du Soudan en Corée du Sud, a indiqué que les diplomates avaient reçu du président du Conseil de souveraineté des orientations appelant à consolider les relations du pays avec ces États, dans l'intérêt mutuel du peuple soudanais et des peuples concernés. Il a souligné leur engagement à mettre en oeuvre ces recommandations afin de renforcer les mécanismes de l'action diplomatique.

Les ambassadeurs concernés sont Mohamed Ismail en Corée du Sud, Al-Hadi Siddiq en Indonésie, Mohamed Bashir Abu Namo au Rwanda, Abbas Mustafa en Ouganda et Kamal Ali Osman en Jordanie.