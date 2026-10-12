Soudan: Khartoum accueille le Forum arabe de renforcement des capacités des ressources humaines

Les travaux du Forum arabe de renforcement des capacités des ressources humaines, levier de relèvement et de reconstruction débuteront mardi à Khartoum. Il est organisé par le ministère des Ressources humaines et de la Protection sociale, en coopération avec l'Organisation arabe pour le développement administratif de la Ligue arabe.

Dr Abou Obeida Hassab Al-Rasoul, directeur du Centre national de formation et des systèmes administratifs a indiqué à SUNA que la séance d'ouverture sera marquée par les interventions du ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale, Mutasim Ahmed Saleh, et du directeur général de l'Organisation arabe pour le développement administratif, Dr Nasser Al-Qahtani, ainsi que de ministres et de hauts responsables invités.

Le forum vise à créer une plateforme arabe de coopération et d'échange d'expériences et de connaissances, afin de renforcer les possibilités de tirer parti des expériences réussies des pays arabes soutenant le développement et la reconstruction.

Les sessions porteront sur les ressources humaines, la santé, les transports, le commerce, l'industrie et l'éducation, en raison de leur rôle dans l'amélioration des conditions de vie et la relance de l'activité économique.

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Cinq ateliers pratiques seront également organisés en marge du forum pour préparer et renforcer les cadres des ministères participants.