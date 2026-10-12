Sénégal: Poste de santé de Ngayokhème - Des jeunes mobilisent plus de 2,6 millions de FCFA pour un échographe

Le poste de santé de Ngayokhème dispose désormais d'un échographe grâce à la mobilisation de jeunes du village. Ces derniers ont contribué à hauteur de plus de 2,6 millions de FCFA pour acquérir cet équipement destiné à améliorer la prise en charge sanitaire des populations, notamment des femmes enceintes. La machine a été réceptionnée le samedi 10 octobre 2026, en présence du maire de Ngayokhème, Demba Diouf, du chef de village, Youngar Ndiaye, et de l'infirmière-chef de poste (ICP), Bernadette Sarr.

Une difficulté de moins pour les femmes enceintes de Ngayokhème. Avec l'acquisition de cet appareil d'échographie, les populations disposent désormais d'un équipement de proximité qui devrait faciliter le suivi des grossesses et limiter les déplacements vers d'autres structures sanitaires. Membre du groupe de jeunes engagés pour le développement de leur village, Manga Ndiaye est revenu sur la genèse de cette initiative.

Selon lui, le projet est né d'un besoin exprimé par l'infirmière-chef de poste, Bernadette Sarr, qui avait adressé des lettres de sollicitation à des jeunes de Ngayokhème et des localités environnantes. « Elle avait écrit des lettres de soutien à des jeunes du village de Ngayokhème et des environs, mais nous avons jugé que ce n'était pas suffisant. Il fallait donc apporter urgemment et concrètement une solution au problème », a-t-il expliqué.

Face à cette situation, des jeunes se sont mobilisés pour réunir plus de 2,6 millions de FCFA nécessaires à l'achat de l'équipement. La machine a été livrée au poste de santé le samedi 10 octobre, concrétisant ainsi une initiative qui répond à une préoccupation des habitants.

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En effet, l'absence d'un appareil d'échographie sur place contraignait les femmes enceintes à parcourir plusieurs kilomètres pour bénéficier de cet examen. « Avant, une femme enceinte devait faire plus de 7 km pour aller faire une échographie au district sanitaire de Niakhar », a rappelé Manga Ndiaye.

Grâce à cette dotation, les femmes enceintes pourront désormais accéder plus facilement à cet examen, sans avoir à effectuer systématiquement de longs déplacements. Une contribution citoyenne qui vient renforcer les moyens du poste de santé et améliorer l'accès aux soins dans cette localité du département de Fatick.

Les jeunes engagés pour le développement de Ngayokhème entendent poursuivre sur cette lancée. Cette initiative se veut le point de départ d'autres interventions à caractère social au profit des populations du village. Ils ambitionnent ainsi de multiplier les actions de solidarité pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des habitants.