Sénégal: Mbour - 160,75 kg de chanvre indien saisis par la police

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Thiès a réalisé une saisie importante dans la zone de Mbour. Les enquêteurs ont mis la main sur cinq colis de chanvre indien, pour un poids total de 160,75 kg, a annoncé la Police nationale du Sénégal dans un communiqué.

L'opération a été menée par les éléments de l'unité de lutte de Mbour. Selon la Police, ils agissaient « sur la base d'informations opérationnelles précises ». L'interception a eu lieu entre Mbaling et Sinthiou Mbadane, lors d'une intervention visant des individus en fuite.

Le communiqué ne précise ni la date exacte de l'opération, ni le nombre de personnes impliquées, ni si des interpellations ont eu lieu. Il indique seulement que les enquêteurs cherchent à « appréhender les fuyards », ce qui laisse penser qu'aucun suspect n'a été arrêté à ce stade.

Les investigations se poursuivent

La Police présente cette saisie comme « un coup dur porté aux réseaux de trafic de drogue ». Les investigations se poursuivent « activement » afin de « retracer l'ensemble des ramifications de cette filière », c'est-à-dire d'identifier les commanditaires, les circuits d'approvisionnement et les éventuelles complicités.