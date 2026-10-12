Sénégal: Plus d'un milliard de FCFA intercepté par la Gendarmerie nationale

12 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Hadja Diaw Gaye

La Brigade de recherches de Dakar a réalisé un important coup de filet en saisissant, à Dakar, Thiès, Mbour et Louga, de faux billets de banque d'une contre-valeur globale dépassant un milliard de FCFA.

Selon une note de la Gendarmerie nationale, cette opération a été rendue possible grâce à un renseignement exploité dès le 5 octobre 2026. Celui-ci signalait l'existence d'un réseau présumé en possession de devises étrangères destinées à subir un « lavage chimique » en vue de leur injection frauduleuse dans le circuit économique. L'enquête ouverte à la suite de ces informations a conduit à l'interpellation de six suspects et à la saisie de nombreux objets et produits illicites à travers les localités ciblées.

Il s'agit d'une mallette contenant 22 paquets de 300 billets de 100 dollars américains, soit 376 200 000 FCFA, et de 10 blocs de 1 000 billets de 100 euros, soit 650 000 000 de FCFA. Les enquêteurs ont également découvert six blocs de 200 billets noirs en coupures de 100 euros, soit 1 200 billets noirs de 100 euros, d'une contre-valeur de 78 714 840 FCFA. Par ailleurs, un pistolet automatique de marque Taurus, de calibre 9 mm, 20 cartouches à blanc de 9 mm et 15 cartouches de 12 mm ont été retrouvés dans l'un des lieux perquisitionnés. Les enquêteurs ont aussi mis la main sur deux cachets de faussaires, un gilet pare-balles, un poignard et des bouteilles supposées contenir du mercure, d'après la source.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.