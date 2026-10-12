Sénégal: Plus d'un milliard de FCFA intercepté par la Gendarmerie nationale

La Brigade de recherches de Dakar a réalisé un important coup de filet en saisissant, à Dakar, Thiès, Mbour et Louga, de faux billets de banque d'une contre-valeur globale dépassant un milliard de FCFA.

Selon une note de la Gendarmerie nationale, cette opération a été rendue possible grâce à un renseignement exploité dès le 5 octobre 2026. Celui-ci signalait l'existence d'un réseau présumé en possession de devises étrangères destinées à subir un « lavage chimique » en vue de leur injection frauduleuse dans le circuit économique. L'enquête ouverte à la suite de ces informations a conduit à l'interpellation de six suspects et à la saisie de nombreux objets et produits illicites à travers les localités ciblées.

Il s'agit d'une mallette contenant 22 paquets de 300 billets de 100 dollars américains, soit 376 200 000 FCFA, et de 10 blocs de 1 000 billets de 100 euros, soit 650 000 000 de FCFA. Les enquêteurs ont également découvert six blocs de 200 billets noirs en coupures de 100 euros, soit 1 200 billets noirs de 100 euros, d'une contre-valeur de 78 714 840 FCFA. Par ailleurs, un pistolet automatique de marque Taurus, de calibre 9 mm, 20 cartouches à blanc de 9 mm et 15 cartouches de 12 mm ont été retrouvés dans l'un des lieux perquisitionnés. Les enquêteurs ont aussi mis la main sur deux cachets de faussaires, un gilet pare-balles, un poignard et des bouteilles supposées contenir du mercure, d'après la source.