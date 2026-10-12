Congo-Kinshasa: L'ONU appelle à ne pas sacrifier l'aide humanitaire au profit de la riposte contre Ebola

« La mobilisation financière contre l'épidémie d'Ebola ne doit pas se faire au détriment de l'assistance aux millions de Congolais affectés par les conflits et la faim », alerte ce lundi 12 octobre à Genève le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).

Le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC, Damien Mama, a rappelé que le plan de réponse humanitaire connait un déficit d'un milliard de dollars américains.

Selon Damien Mama, près de 12 millions de personnes ont besoin d'une assistance vitale dans les provinces affectées, dont environ 8 millions en lien direct avec la résurgence du virus Ebola.

Il met en garde contre une réponse qui privilégierait Ebola au détriment des besoins des personnes déplacées par les violences armées.

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Le coordonnateur humanitaire insiste sur la nécessité de mener conjointement ces deux combats :

« Alors que nous nous concentrons à juste titre sur l'éradication d'Ebola, nous ne devons pas perdre de vue la crise humanitaire plus large. Les deux réponses doivent aller de pair. »

26 millions de personnes en insécurité alimentaire

D'aprè Damien MamaEn RDC, la situation humanitaire reste préoccupante. Plus de 6,1 millions de personnes ont été déplacées par les violences, 26 millions souffrent d'insécurité alimentaire aiguë et plus de 4 millions d'enfants de moins de cinq ans sont touchés par la malnutrition.

Pour venir en aide aux personnes vulnérables, l'ONU a besoin de 2,13 milliards de dollars dans le cadre de son Plan de réponse humanitaire en RDC. Ce financement doit permettre d'assister 10,7 millions de personnes.

L'ONU appelle les États membres et les bailleurs de fonds internationaux à mobiliser d'urgence le milliard de dollars manquant afin de poursuivre les opérations de secours sur le terrain.