Congo-Kinshasa: Des kits de dignité distribués aux femmes vulnérables à Kalehe au Sud-Kivu

Une dizaine de femmes enceintes et de femmes qui viennent d'accoucher, en situation de vulnérabilité, ont reçu samedi 10 octobre des kits de dignité au Centre hospitalier Rambo, dans la zone de santé de Kalonge, territoire de Kalehe, au Sud-Kivu. Cette assistance a été organisée par le Club des Filles Reporters (CFR RDC) pour soutenir ces femmes et répondre à certains de leurs besoins essentiels.

Chaque bénéficiaire a reçu un kit comprenant notamment un seau de 20 litres, des pagnes neufs, des savons de toilette et de lessive, des bandes hygiéniques, des sous-vêtements et des brosses à dents.

Selon Simon Wetshi Mihona, responsable du CFR RDC, cette initiative vise à répondre aux besoins essentiels des femmes démunies et à contribuer à leur protection durant la grossesse et après l'accouchement.

Le docteur Arsène, responsable du Centre hospitalier Rambo, a salué cette initiative qui appuie les efforts de la structure sanitaire pour améliorer la prise en charge des patientes en situation de vulnérabilité.

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Il souligne cependant que malgré cette assistance, les besoins restent importants dans la zone de santé de Kalonge.

Selon le Club des Filles Reporters, de nombreuses femmes et filles fréquentent les structures sanitaires sans disposer des moyens nécessaires pour couvrir leurs besoins de base.

Appel à la mobilisation des partenaires humanitaires

Face à cette situation, le Club des Filles Reporters appelle les organisations humanitaires, la société civile et les personnes de bonne volonté à renforcer leur soutien aux femmes vulnérables du territoire de Kalehe.

L'organisation souhaite mobiliser davantage de partenaires autour de la protection et de l'accompagnement des femmes et des filles confrontées à la précarité.