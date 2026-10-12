Congo-Kinshasa: Au moins 45 morts et des armes récupérées dans des affrontements entre la CODECO et la CRP à Djugu

Environ 45 personnes ont été tuées dans des affrontements entre les groupes armés CODECO et Convention pour la révolution populaire (CRP), signalés depuis le week-end dans plusieurs localités du territoire de Djugu, en Ituri, rapportent des sources sécuritaires. La situation restait encore tendue le matin de ce lundi 12 octobre, avec des mouvements d'hommes armés signalés à proximité des sites de déplacés de Roe et de Djangi.

Les combats ont notamment été rapportés dimanche 11 octobre à Lenga et à Lokpa. Selon les mêmes sources sécuritaires, des dizaines de miliciens de la CODECO ont été tués par des engins explosifs attribués à la CRP alors qu'ils poursuivaient des combattants de ce groupe. Du côté de la CRP, le bilan provisoire fait état de quatre morts et de deux blessés. Des armes ont également été récupérées, selon les mêmes sources.

Ces violences font suite à des affrontements survenus vendredi dernier à Maze, qui avaient fait onze morts, selon l'association culturelle Ente.

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La présence d'hommes armés aux abords des sites de déplacés suscite des inquiétudes pour la sécurité des civils. À Roe, les Casques bleus de la MONUSCO ont effectué des tirs de sommation pour éloigner des éléments armés non identifiés, rapportent des sources locales.

À Drodro, environ 1 000 civils se sont rassemblés devant la base de la Mission onusienne pour chercher protection. La MONUSCO a renforcé ses patrouilles dans les zones menacées afin de contribuer à la protection des populations civiles.

Face à cette nouvelle escalade de violences, des acteurs locaux appellent les groupes armés à respecter les engagements pris dans le cadre du processus de paix d'Aru II.