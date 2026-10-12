Congo-Kinshasa: Comprendre le Kashambala - Une pratique traditionnelle liée au deuil chez les Bafuliru du Sud-Kivu.

Identité culturelle est votre rendez-vous consacré à la découverte, à la préservation et à la valorisation des traditions, des coutumes et du riche patrimoine culturel des communautés de la République démocratique du Congo.

Dans les sociétés traditionnelles africaines, de nombreuses pratiques coutumières structuraient autrefois la vie familiale et communautaire. Elles régissaient les relations sociales, la transmission des biens, ainsi que les mécanismes d'organisation et de solidarité au sein des familles.

Parmi les Bafuliru du Sud-Kivu, l'une de ces pratiques anciennes porte le nom de Kashambala. Cette coutume intervenait dans certaines circonstances après le décès d'un homme et concernait notamment l'une de ses veuves ainsi que son fils aîné.

Que signifiait réellement le Kashambala dans la société traditionnelle fuliru ? Comment cette pratique était-elle organisée ? Quels étaient ses fondements et ses objectifs ? La veuve et le fils concernés avaient-ils la possibilité de s'exprimer sur cette décision ? Et pour quelles raisons cette coutume a-t-elle progressivement disparu au fil du temps ?

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Autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses dans ce numéro d'Identité culturelle, en explorant l'histoire, les réalités et l'évolution de cette pratique au sein de la communauté bafuliru.

Pour éclairer ce sujet, nous recevons Malega Huruma Ernest, membre de la communauté fuliru, qui partagera avec nous son regard et ses connaissances sur cette tradition aujourd'hui méconnue du grand public.