Afrique: AfroCan 2027 - Le pays écrase le Congo (86-58) et valide son billet pour Kigali !

Douala, 11 octobre 2026 : C'est fait ! Impressionnant et sans pitié, le Gabon a composté son billet pour la phase finale de l'AfroCan 2027.

Au lendemain de son exploit retentissant face au Cameroun, pays hôte, battu à Japoma (83-80), les Panthères ont confirmé de la plus belle des manières. Ce dimanche, elles ont littéralement atomisé la République du Congo sur le score sans appel de 86-58.

Deux matchs, deux victoires. Le parcours est parfait. La qualification est méritée.

Dans ce tournoi à trois où un seul ticket était en jeu, les hommes de Johd Masnoudji et Fabrice Nolet n'ont laissé aucune chance. Face à des Diables Rouges congolais rapidement dépassés, les Gabonais ont livré 40 minutes de démonstration collective.

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Un festival offensif et défensif

Le collectif gabonais a tout simplement étouffé son adversaire. Le ton a été donné d'entrée par un Dolvitch Moupomo impérial. Le pivot a signé un énorme double-double : 18 points, 15 rebonds, 3 passes décisives pour 25 d'évaluation.

À ses côtés, la gâchette Adonis Abessolo a fait parler la poudre avec 20 points, dont 5 tirs primés derrière l'arc.

Déjà décisif la veille contre le Cameroun, Darcy Makambo a encore été précieux avec 12 points et 5 rebonds. Mais le cauchemar des Congolais s'appelle Hermann Junior Boukosso. Le jeune meneur a livré un match exceptionnel : 11 points, 6 passes décisives et surtout 10 interceptions qui ont anéanti toutes les velléités adverses, pour 19 d'évaluation.

De 70% à 100% de réussite, la génération dorée du basket local confirme qu'elle n'a aucun complexe. Après avoir dû batailler jusqu'au bout pour faire tomber le Cameroun, elle a cette fois choisi la manière forte : un rouleau compresseur qui a infligé un écart final de 28 points.

Le message est clair pour le continent : le Gabon ne se rendra pas à Kigali en touriste. Les Panthères iront au Rwanda avec des ambitions.