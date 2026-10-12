Cote d'Ivoire: Fan Club Ismaël Isaac - Installée, la section d'Anyama s'engage à mobiliser massivement pour les 40 ans de carrière de l'artiste

La section d'Anyama du Fan Club Ismaël Isaac a été officiellement installée, le dimanche 11 octobre 2026, lors d'une cérémonie organisée sur l'esplanade de la mairie d'Anyama. Une mobilisation qui s'inscrit dans les préparatifs de la célébration des 40 ans de carrière du reggaeman ivoirien, prévue le 7 novembre prochain au Parc des expositions d'Abidjan.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la marraine nationale du Fan Club Ismaël Isaac et maire d'Anyama, Fatim Bamba, de l'artiste Ismaël Isaac ainsi que de Fadal Dey.

Nommé à la tête de la section locale, Ouattara Valy a affiché sa détermination à faire d'Anyama l'un des principaux pôles de mobilisation pour cet événement anniversaire.

« Notre mission est claire : contribuer activement au rayonnement et au succès de la célébration des 40 ans de carrière de notre père, Ismaël Isaac. Nous allons le soutenir à la hauteur de notre engagement et de nos moyens », a-t-il déclaré.

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Selon lui, la mobilisation est déjà en marche à travers des opérations de proximité menées dans les différents quartiers de la commune. Les membres du Fan Club multiplient les rencontres avec les populations, notamment les amateurs de reggae et les communautés rastas, historiquement attachés à l'univers musical de l'artiste.

Évoquant son attachement à la star du reggae ivoirien, le président de la section a confié avoir grandi au rythme des chansons d'Ismaël Isaac, une passion héritée de son père, lui-même fervent admirateur de l'artiste.

Pour sa part, le président national du Fan Club Ismaël Isaac, Marcel Arthur Konseibo, a rendu hommage aux différentes représentations du Fan Club en Côte d'Ivoire, en France et aux États-Unis, appelant à davantage de solidarité, de discipline et de cohésion autour de l'artiste.

Qualifiant Ismaël Isaac de « Gangaba d'Anyama », il a souligné l'importance de son parcours exceptionnel et de sa contribution à la culture ivoirienne.

« Après plus de quarante années de carrière, Ismaël Isaac demeure une référence de la musique ivoirienne. À travers ses messages et son engagement, il a marqué plusieurs générations. Notre responsabilité est de préserver cet héritage et de le transmettre aux plus jeunes », a-t-il affirmé.

Marcel Arthur Konseibo a par ailleurs rappelé les valeurs qui fondent l'action du Fan Club, notamment la fraternité, la solidarité, le respect et la promotion de la culture ivoirienne.

Marraine nationale du Fan Club et maire d'Anyama, Fatim Bamba s'est réjouie du choix porté sur sa commune pour le lancement des festivités marquant les 40 ans de carrière de l'artiste ainsi que pour l'installation officielle de la section locale.

« C'est un honneur pour Anyama d'accueillir cet événement. Ismaël Isaac a énormément apporté à la culture ivoirienne. Il mérite pleinement le soutien de tous. Le 7 novembre, Anyama sera présente et je suis convaincue que toute la Côte d'Ivoire se mobilisera pour célébrer cette grande figure de notre patrimoine musical », a-t-elle déclaré.