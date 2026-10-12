Congo-Kinshasa: Les combats entre l'AFC/M23 et les Wazalendo provoquent de nouveaux déplacements de civils à Masisi

Des affrontements entre les combattants de l'AFC/M23 et une coalition de groupes Wazalendo alliés aux FARDC se poursuivent dans plusieurs localités du territoire de Masisi, au Nord-Kivu, provoquant de nouveaux déplacements de civils, selon plusieurs sources concordantes. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus depuis l'aube de ce lundi 12 octobre, notamment dans les environs de Rubaya et de Ngungu, après des combats signalés tout au long du week-end.

Selon plusieurs sources locales, les affrontements ont été particulièrement intenses entre 5 h et 9 h dans le village de Kanyaru, situé dans le groupement de Kibabi, à environ 6 kilomètres de Rubaya, sur l'axe Ngungu.

D'autres combats ont été signalés à Kawele, dans le groupement d'Ufamandu I.

Les combats ont provoqué des mouvements de population. Quelques centaines d'habitants et des éleveurs ont été aperçus quittant leurs villages avec leurs biens pour se réfugier dans des localités qu'ils considèrent comme plus sûres.

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Cette reprise des hostilités fait suite à d'importants combats signalés samedi et dimanche autour de Ku-mungote et de Marangara, dans la même partie du territoire de Masisi.

Des localités toujours disputées

Les localités de Kasake, près de Ngungu, et de Kinigi, située à environ 3 kilomètres de Kawele, restent disputées entre l'armée et les rebelles, selon les informations recueillies sur place.

Par ailleurs, plusieurs sources concordantes font état de l'utilisation présumée de drones kamikazes lors des affrontements du week-end.

La situation sécuritaire demeure instable dans cette partie du Nord-Kivu, où la poursuite des combats entraîne de nouveaux déplacements de population et accentue les besoins humanitaires, d'après des témoins.