Congo-Kinshasa: La CENI sanctionne des agents impliqués dans le monnayage des duplicatas de cartes d'électeur à Kinshasa

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) annonce avoir sanctionné des agents impliqués dans des pratiques de monnayage des duplicatas de cartes d'électeur à Kinshasa. Dans un communiqué publié le 9 octobre 2026, l'institution rappelle que la délivrance de ces documents est gratuite et appelle les citoyens à dénoncer toute demande d'argent.

Selon la CENI, des enquêtes internes ont permis d'identifier certains agents, notamment parmi les logisticiens et les informaticiens, impliqués dans ces pratiques à la suite de plaintes de citoyens.

« Certains agents de la CENI ont été identifiés comme étant impliqués dans ces pratiques de monnayage », précise le communiqué.

La centrale électorale indique que les agents concernés ont fait l'objet de sanctions disciplinaires. Elle prévient que tout autre membre du personnel reconnu coupable de tels actes s'expose à des mesures prévues par les textes légaux et réglementaires.

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La CENI annonce également l'ouverture d'un guichet spécifique au Secrétariat exécutif provincial (SEP) de Kinshasa, situé sur l'avenue des Poids Lourds, à proximité de la Force navale.

Ce dispositif s'adresse notamment aux électeurs enrôlés dans les provinces, mais qui se trouvent actuellement à Kinshasa et ne peuvent pas retourner dans leurs antennes d'origine pour obtenir un duplicata.

La gratuité du duplicata

La CENI précise que les éventuels frais réclamés par un officier de police judiciaire (OPJ) pour établir un procès-verbal ou une attestation de perte de pièces sont distincts de la délivrance du duplicata par ses services. Cette dernière reste entièrement gratuite.