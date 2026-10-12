Congo-Kinshasa: Une proposition de loi prévoit des activités agricoles et des formations professionnelles pour les détenus au pays

Une proposition de loi portée par le député Elvis Atsongya Kiyaya est déclarée recevable le vendredi 9 octobre à l'Assemblée nationale prévoit de renforcer la réinsertion socioprofessionnelle des détenus en République démocratique du Congo.

Le texte propose notamment des activités agricoles dans les prisons, des formations professionnelles et des mesures destinées à faciliter l'accès à l'emploi après la libération.

La proposition vise à modifier la législation pénitentiaire en vigueur depuis le 15 juin 2023. Elle prévoit le développement d'activités productives et de formations professionnelles au sein des établissements pénitentiaires.

Dans les prisons disposant de terres, des activités agricoles, d'élevage et de transformation agroalimentaire pourraient être organisées. Elles devraient contribuer à couvrir une partie des besoins alimentaires des détenus et à réduire les dépenses de l'État.

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Le texte prévoit également l'ouverture d'écoles des métiers dans les prisons. Les détenus pourraient y suivre des formations pratiques en agriculture, en mécanique, en couture, en pâtisserie ou en coiffure.

Un certificat professionnel

Pour faciliter le retour à la vie active, la proposition prévoit la délivrance aux anciens détenus d'un certificat professionnel neutre, sans mention de leur passage en milieu carcéral. Cette mesure vise à limiter la stigmatisation et les discriminations lors de la recherche d'un emploi.

Le texte prévoit aussi qu'une somme équivalant à au moins 40 % du salaire minimum légal soit mise de côté pour chaque détenu qui travaille. Cet argent serait placé sur un compte bloqué et reversé à l'intéressé au moment de sa libération.

La proposition de loi a été transmise à la commission Politique, administrative et juridique (PAJ) de l'Assemblée nationale pour un examen approfondi. Elle doit poursuivre son parcours législatif conformément à la procédure parlementaire.