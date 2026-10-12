Congo-Kinshasa: Campagne de désarmement civil volontaire au pays

12 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

« Armes contre objets de développement ». C'est le nom de la campagne lancée le 23 septembre dernier par la Commission National de Contrôle des Armes Légères et de Petit Calibre, CNC-ALPC.

C'est dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action national 2024-2028 de la RDC sur le contrôle des armes légères et de petit calibre appuyé par le Service de Lutte anti-mines des Nations Unies.

cette campagne vise à réduire la circulation illicite des armes et de la violence armée.

Par ailleurs, elle s'inscrit dans le cadre du mois d'amnistie de l'Union Africaine et de la campagne « Faire taire les armes en Afrique d'ici 2030 », avec des garanties d'anonymat et de non-poursuite pour les citoyens qui vont les apporter.

Comment se déroule-t-elle concrètement ?

Quels sont les objets de développement à bénéficier après remise d'une arme ?

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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