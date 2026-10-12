Cote d'Ivoire: Action sociale - Des kits scolaires offerts à des élèves de Gonzagueville

Deux cent seize élèves du CP1 au CM2, issus de neuf écoles primaires d'Adjoufou et de Gonzagueville, et leurs enseignants ont reçu des kits scolaires et du matériel didactique. Ce don est d'Alex N'Guettia Assouman, président du Conseil d'administration du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricoles (Firca) et de l'Association des exportateurs de noix de cajou, ainsi que de Jean-Louis Boua, directeur exécutif de la Fondation Magic System.

La cérémonie s'est déroulée le 7 octobre, au groupe scolaire de Gonzagueville, avec la participation de Génération Alex N'Guettia, une association de jeunes qui soutient les actions de l'un des donateurs. Le don est composé notamment de cahiers, de sacs à dos, d'ardoises, de stylos, de boîtes de craie et de paquets de rames de papier.

Selon Alex N'Guettia Assouman, cette action vise à soulager les familles installées dans ces quartiers à la suite des opérations de déguerpissement. « Ces familles sont encore dans des situations défavorables. Nous, en tant que responsables de la filière anacarde, nous avons voulu les soulager, permettant à leurs enfants d'aller à l'école et d'être au même niveau que ceux qui sont dans des familles aisées. Nous, fils du pays et de la commune de Port-Bouët, notre devoir est de leur donner la chance de réussir », a-t-il déclaré.

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Selon lui, cette initiative est une première dans le domaine de l'éducation, rappelant que des actions similaires ont été menées dans d'autres secteurs. Pour sa part, Jean-Louis Boua a encouragé les parents à soutenir leurs enfants. Il a exhorté les élèves bénéficiaires à redoubler d'effort.

Quant à Dorgeless Djidja Boni, conseiller pédagogique à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Port-Bouët, il a exprimé sa gratitude aux donateurs.