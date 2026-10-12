Ile Maurice: L'île a célébré ses 24 ans d'autonomie en présence de Robert Hungley

Rodrigues a marqué le 24e anniversaire de son autonomie lors d'une cérémonie officielle au stade Jean-Daniel André, à Port-Mathurin, ce lundi 12 octobre. Le vice-président de la République, Robert Hungley, a représenté le Premier ministre, Navin Ramgoolam, qui a dû reporter sa visite à la suite de la blessure par balle d'Élodie Thomas à Camp-Levieux vendredi dernier.

Accompagné de son épouse et de sa délégation, Robert Hungley a été accueilli à l'aéroport de Plaine-Corail par le chef commissaire de l'Assemblée régionale de Rodrigues, Franceau Grandcourt, et les commissaires. Robert Hungley s'est dit heureux et honoré de prendre part aux célébrations au nom du Premier ministre, saluant l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et l'hospitalité des Rodriguais.

Cette journée a commémoré la première séance de l'Assemblée régionale, tenue le 12 octobre 2002. Vingt-quatre ans plus tard, cette date reste un symbole de l'identité rodriguaise et du parcours institutionnel de l'île.

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La cérémonie protocolaire a été suivie d'un spectacle culturel avant la finale masculine de la Rodrigues Day Football Cup. Le match a opposé le Rodrigues Plaine-Coco Ramblers Sports Club au Rodrigues Rivière-Coco Rising Sports Club. Le chef commissaire a précisé que la visite de Navin Ramgoolam n'était pas annulée, mais simplement reportée, probablement de deux semaines.