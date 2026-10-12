Ile Maurice: Une livraison contrôlée mène à deux arrestations

Une enceinte portable dissimulait un paquet contenant une poudre blanchâtre soupçonnée d'être de la cocaïne. La découverte, faite le jeudi 8 octobre à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam, a conduit à deux arrestations. Un étudiant malgache de 20 ans, arrivé à Maurice en provenance d'Antananarivo, transportait l'appareil. Une livraison contrôlée organisée par la police à Pamplemousses a ensuite permis d'interpeller un deuxième homme venu récupérer le colis au nom d'une certaine Maria.

Selon le rapport de police, l'étudiant est arrivé à Maurice à bord du vol MK289. Après avoir récupéré ses bagages, il s'est dirigé vers le couloir rouge des douanes pour déclarer leur contenu. Sur la base de renseignements concernant un possible trafic de drogue, une vérification a été effectuée par un douanier, avec la participation d'un policier et l'accord du passager. Dans une valise, les douaniers ont découvert une boîte rouge et noire contenant une enceinte portable. Une enveloppe brune portant les coordonnées d'une certaine Maria, à Madagascar, était collée sur le dessus. En examinant l'appareil, un douanier a relevé une anomalie au niveau de la grille du haut-parleur. L'examen de l'enceinte au scanner à rayons X a ensuite révélé des éléments suspects.

L'enceinte a été ouverte en présence des personnes concernées. À l'intérieur se trouvait un paquet rectangulaire enveloppé de ruban adhésif brun, contenant une poudre blanchâtre soupçonnée d'être une drogue dangereuse. Le poids brut indicatif de la substance a été établi à 273,28 g. Interrogé par la police en français, le jeune homme a déclaré qu'il s'agissait de cocaïne et qu'il avait reçu le colis d'une amie malgache prénommée Maria pour le transporter à Maurice. Il a expliqué travailler pour une société malgache spécialisée dans l'acheminement de colis. Selon ses déclarations, il devait remettre l'enceinte à une personne connue sous le nom de Maria et percevoir Rs 1 400 pour cette livraison.

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Afin d'identifier le destinataire, la police a mis en place une livraison contrôlée. La substance suspectée a été remplacée par un faux paquet, replacé dans l'enceinte. Le jeune homme a ensuite été conduit au domicile de son beau-père, à Pamplemousses, où l'opération a été menée sous surveillance policière.Les échanges avec le contact enregistré sous le nom de Maria se sont poursuivis sur WhatsApp. L'interlocuteur a notamment demandé le montant à payer et indiqué qu'une personne serait envoyée pour récupérer le colis. Selon le rapport, le 10 octobre, le beau-père du premier suspect l'a informé qu'un homme s'était présenté à son commerce, à la gare du Nord, pour récupérer le colis au nom de Maria. Il l'avait alors orienté vers Pamplemousses.

Vers 15 h 20, un deuxième homme, identifié comme Tokoto Vancelas, s'est présenté à moto au domicile pour récupérer le colis. Après avoir reçu le paquet des mains du premier suspect et signé le registre de suivi des colis, il a été interpellé par la police.Lors de son interrogatoire, il a déclaré être venu récupérer le colis numéro 39 pour le compte de Maria, en précisant que celui-ci contenait de la cocaïne. Il a ensuite été informé de ses droits avant d'être placé en état d'arrestation.

Le premier suspect a été placé en détention au poste de police de Midlands. Le second aurait été conduit à l'hôpital après avoir avalé de la drogue présumée. L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances de cette livraison et de déterminer les éventuelles responsabilités dans cette affaire.