Cote d'Ivoire: Promotion de la ville durable - L'Université Nangui Abrogoua plaide pour une mobilisation collective

D'ici à 2050, environ 70% de la population mondiale vivra en zone urbaine, selon les projections des Nations unies. Cette urbanisation rapide, couplée aux effets du changement climatique, posera des problèmes de mobilité, de logement, de gestion des déchets, d'accès à l'eau et de sécurité, à en croire Prof. Aya Véronique Yoboué, présidente de l'Université Nangui Abrogoua (Una) d'Abobo, titulaire de la Chaire Unesco éducation, recherche et action pour la ville durable.

Pour relever ces défis et placer l'humain au centre des actions, l'Una a organisé, le 9 octobre, à Cocody, un panel sur le thème : « Politiques d'urbanisation en Côte d'Ivoire : défis, opportunités et leviers d'action pour le développement des villes durables ».

Selon la présidente, une ville durable est celle dans laquelle on vit bien, dans un environnement sain, avec des services et des commodités nécessaires à proximité. Elle a souligné la complexité de sa construction. La ville durable prend en compte la mobilité, la nutrition, l'accès aux soins, l'éducation et bien d'autres aspects. Elle nécessite la participation des ministères concernés, des collectivités territoriales et des partenaires privés pour mobiliser les financements nécessaires.

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« Aujourd'hui, l'Université Nangui Abrogoua, qui porte la Chaire Unesco ville durable, souhaite créer un cadre dans lequel nous pouvons travailler ensemble, réfléchir, apporter des idées et partager nos connaissances », a-t-elle déclaré. Elle souhaite voir émerger des villes où les Ivoiriens vivront sainement, vaqueront à leurs occupations et accéderont aux soins dans un environnement non pollué.

Représentant le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Prof. Yolande Gnagne Koffi, conseillère technique chargée des sciences de la santé, a salué cette initiative. Elle a appelé au dialogue entre les chercheurs, les décideurs, les collectivités, les entreprises et les citoyens.

Pour sa part, Aboudramane Soro, représentant le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Koffi N'Guessan, président de la commission nationale ivoirienne pour l'Unesco, a encouragé la Chaire éco-villes durables à poursuivre ses recherches, en collaboration avec les administrations et les collectivités territoriales. Cela, afin de mieux répondre aux besoins des populations et relever les défis climatiques.