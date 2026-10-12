Cote d'Ivoire: Coopération Côte d'Ivoire-Espagne/L'ambassadeur Guillermo Marín Gorbea - « La Côte d'Ivoire est un pays qui connaît une croissance soutenue... »

Selon la ministre d'État Nialé Kaba, les échanges commerciaux entre Abidjan et Madrid sont passés de plus de 600 milliards de FCfa en 2024 à environ 800 milliards en 2025.

Le Royaume d'Espagne célèbre, le 12 octobre, sa Fête nationale appelée Fiesta Nacional de España. Une date qui commémore l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique le 12 octobre 1492. Pour marquer cette célébration, Son Excellence Guillermo Marín Gorbea, ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, a organisé, dans la soirée du 8 octobre, une cérémonie à sa résidence, à Cocody, en présence de plusieurs personnalités.

Il a salué les progrès accomplis par la Côte d'Ivoire, qu'il considère comme un partenaire privilégié de l'Espagne. « Nous voyons en Côte d'Ivoire un pays en paix, stable et dynamique, qui connaît une croissance soutenue, modernise ses infrastructures, développe son économie et améliore ses indicateurs sociaux », a-t-il déclaré, soulignant également la place croissante du pays parmi les grands pôles économiques et politiques de l'Afrique de l'Ouest.

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Guillermo Marín Gorbea a réaffirmé la volonté de l'Espagne d'accompagner cette transformation, non seulement comme un pays ami, mais aussi comme un véritable partenaire. Il a également mis en avant les liens culturels entre les deux pays, notamment le football et la langue espagnole apprise par plus de 900 000 élèves ivoiriens.

L'ouverture d'une antenne de l'Institut Cervantes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody contribue au renforcement de cette coopération. Évoquant le football, l'ambassadeur a cité l'international ivoirien Yan Diomandé, qu'il a présenté comme une nouvelle recrue du Real Madrid, célèbre club espagnol. Il a révélé le rayonnement que ce joueur pourrait apporter à la Côte d'Ivoire en Espagne.

« C'est extraordinaire ! Et c'est un Ivoirien. Un Ivoirien qui va nous aider à faire rayonner la Côte d'Ivoire en Espagne, parce que c'est aussi ce que nous voulons. Nous travaillons pour la Côte d'Ivoire en Espagne et pour l'Espagne en Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré. Et d'ajouter : « Nous voulons que beaucoup plus d'Ivoiriens partent en Espagne. Nous souhaitons également que beaucoup plus d'Espagnols viennent en Côte d'Ivoire ».

Pour sa part, Nialé Kaba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a formé, au nom du Président de la République, du gouvernement et du peuple de Côte d'Ivoire, ses voeux de paix, de prospérité et de progrès continu à l'endroit du Royaume d'Espagne. Elle a également salué la qualité des relations entre les deux pays, indiquant que les échanges commerciaux sont passés de plus de 600 milliards de FCfa en 2024 à environ 800 milliards de FCfa en 2025.

Cette coopération se traduit par des réalisations, dont la construction d'un château d'eau à Abobo, la lutte contre l'érosion côtière à Grand-Lahou et à Port-Bouët ainsi que l'électrification de 57 communes et 27 villages, la rénovation et le rééquipement de l'Institut de cardiologie d'Abidjan et du Centre hospitalier régional de Yamoussoukro.

« Nous invitons les investisseurs espagnols, portés par leur esprit d'excellence, d'innovation et d'entrepreneuriat, à saisir pleinement les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire et à accompagner notre pays dans la mise en oeuvre de son ambitieux Plan national de développement 2026-2030 », a-t-elle appelé.

Se disant convaincue que le partenariat entre les deux pays dispose encore d'un potentiel considérable, au bénéfice des peuples ivoirien et espagnol.